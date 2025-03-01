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Никаких побочек, никакой химии, только эффект: вся правда о плацебо

3:18
Наука

Плацебо — это вещество или процедура, которые не обладают активными лечебными свойствами, но при этом могут оказывать реальное воздействие на самочувствие человека. Впервые этот феномен был официально изучен в 1955 году, когда врач Генри Бичер выявил, что треть пациентов выздоравливает, принимая "пустышки".

Плацебо
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плацебо

Но задолго до этого врачи использовали эффект плацебо интуитивно. В XVIII веке российский врач Матвей Мудров назначал пациентам порошки из мела, которые, как ни странно, облегчали боль. А во время Второй мировой войны, когда заканчивался морфий, раненым вводили обычный физраствор — и они чувствовали облегчение.

Как работает эффект плацебо

Современные врачи используют плацебо не только в исследованиях, но и в лечении. Оно помогает:

  • оценить эффективность новых лекарств;

  • усилить эффект реальных препаратов;

  • снизить дозу сильнодействующих средств, например, обезболивающих.

На силу плацебо влияет множество факторов: цвет, форма и размер таблетки, уверенность врача, цена лекарства и даже национальная принадлежность пациента. Например, в Германии плацебо отлично помогает от язвы желудка, а в Бразилии — нет.

"Исследование Дэна Ариэли из университета Дьюка показало, что одна и та же таблетка снимает боль у 85% пациентов, если они думают, что она стоит 2,5 доллара, и только у 61%, если её цена — 10 центов", — рассказывает терапевт Елена Шураева.

Почему мы верим в лекарства

Эффект плацебо объясняется тремя основными механизмами:

  1. Ожидание выздоровления. Человек верит в лекарство, а его мозг начинает вырабатывать вещества, облегчающие боль и улучшающие самочувствие.

  2. Условные рефлексы. Если раньше определённое лекарство помогало, даже его аналог (пусть и пустышка) может запустить процесс выздоровления.

  3. Нейробиология. При приёме плацебо мозг выделяет эндорфины и дофамин — естественные вещества, улучшающие настроение и снижающие боль.

Но бывает и обратный эффект — ноцебо. Это когда пациенту кажется, что лекарство ему навредит, и он действительно начинает чувствовать себя хуже. Порой даже нейтральное лечение может вызвать неприятные побочные эффекты, если человек в них уверен.

Где плацебо работает лучше всего

Наибольший эффект плацебо наблюдается при лечении:

  • головной боли (62%),

  • депрессии (59%),

  • морской болезни (58%),

  • кишечных расстройств (58%),

  • ревматизма (49%),

  • простуды (45%).

Исследования Гарварда показали, что плацебо может работать даже тогда, когда пациент знает, что принимает неактивное вещество. Как именно запускается этот механизм — до конца не ясно. Но одно очевидно: вера в выздоровление способна творить чудеса, а значит, эффект плацебо останется в медицине ещё надолго.

Уточнения

Плаце́бо (от лат. placebo, дословно — «буду угоден, понравлюсь») вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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