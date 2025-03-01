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Что если психолог не нужен? Диагностика будущего: анализ крови покажет вашу депрессию

2:18
Наука

Российские исследователи предложили новый метод диагностики депрессии, который основан на анализе состава плазмы крови. В научном журнале Metabolites опубликовано исследование, доказывающее, что 18 биомаркеров в крови могут указывать на наличие депрессивного расстройства.

Женщина
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Депрессия: угроза для миллионов

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдают более 300 миллионов человек по всему миру, и ежегодно около 800 тысяч из них совершают самоубийство. Особенно уязвимы молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.

Как проходило исследование

Специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, НИИ психического здоровья Томского медицинского центра и Сибирского государственного медицинского университета проанализировали более 1,5 тысячи соединений, выделив 18 веществ, которые наиболее связаны с депрессивными состояниями.

"Мы идентифицировали 18 метаболитов, которые могли бы разделить пациентов с депрессией и здоровых доноров."
— исследование, опубликованное в журнале Metabolites

Черный перец и психическое здоровье

Среди ключевых соединений ученые выделили бетаин — производное глицина, а также пиперин, который содержится в черном перце. Бетаин участвует в обменных процессах организма, и его нехватка может привести к психическим и соматическим расстройствам. Пиперин же ранее показал эффективность в борьбе с депрессией в экспериментах на животных.

Как проводился анализ

Диагностика проводилась с помощью метода масс-спектрометрии высокого разрешения. В исследовании приняли участие 60 человек: половина из них была здорова, а у второй половины наблюдались депрессивные эпизоды.

Перспективы метода

Хотя структура некоторых метаболитов пока не определена, многомерный анализ данных позволяет уже сейчас использовать этот метод в клинических тестах. Однако, чтобы внедрить его в реальную диагностику, ученым предстоит провести дополнительные исследования и подтвердить достоверность обнаруженных биомаркеров.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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