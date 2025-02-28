Garmin начеку: предлагается полная блокировка и новый PIN-код для часов

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вы используете часы Garmin с активными бесконтактными платежами Garmin Pay, то вам предлагается вводить четырехзначный код при каждой оплате.

Фото: garmin is licensed under free more info Умные часы garmin

Garmin решил повысить безопасность своих часов, добавив возможность полной блокировки устройства, что уже практикуется у конкурентов.

Теперь, когда эта функция активна, каждый раз, когда вы пользуетесь часами, нужно будет вводить свой код для их разблокировки. Это потребуется делать даже после длительного перерыва, примерно раз в неделю, а иногда и чаще, если часы не обнаруживают развертывание, например, во время пробежки. В защищенном состоянии на часах будет отображаться только циферблат, а доступ к настройкам и функциям будет ограничен.

Если часы были активны до снятия с руки, они останутся доступными без ввода PIN-кода. Однако, если кто-то попытается использовать часы без кода, они не смогут получить доступ к большинству функций. Блокировка обеспечит защиту данных, хранящихся в часах.

Эта функция сейчас доступна в бета-версии программного обеспечения Garmin Connect. Пользователи могут зарегистрироваться на бета-тестирование на сайте Garmin, где смогут выбрать между полной блокировкой и блокировкой только для платежей. Ожидается, что после завершения тестирования функция будет доступна в общедоступной версии программного обеспечения в первом квартале этого года, пишет mobilmania.zive.

Уточнения

PIN-код (англ. Personal Identification Number — персональный идентификационный номер) — аналог пароля.

