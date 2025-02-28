Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весна близко, а теплица ещё без крыши: какую плёнку выбрать, чтобы не бегать за ней по участку
Как проверить умственные способности кошки? Простые признаки
Как убрать шерсть домашних животных с ковров: 3 гениальных совета от профессиональных клинеров
Шеф-повара Турции раскрыли секрет: так готовят капусту, от которой невозможно оторваться
Марс как химическая лаборатория: его ядро не перестает удивлять
Последнее лето — пляжи Сицилии могут исчезнуть навсегда
Главные ошибки при выборе косметики для подростков, которые могут испортить кожу
Удар на 133 км/ч: смертельная опасность превышения скорости в Москве
Дочь Анастасии Волочковой взяла необычный псевдоним

Сравниваем Android и iOS: время развеять мифы и сделать осознанный выбор

2:43
Наука

Соперничество между Android и iOS существует уже много лет. Поклонников технологий разделились на два лагеря.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Одни восхваляют открытость Android, другие ценят простоту и экосистему iOS. Мифы об этих системах часто возникают из-за предвзятости, маркетинга или устаревшего опыта, и люди верят в них, чтобы упростить понимание сложных технологических различий.

Наша цель — помочь представителям обоих лагерей понять реальные различия между системами, чтобы они могли сделать осознанный выбор, основанный на потребностях, а не на стереотипах.

Миф № 1: Android работает медленно и залипает. Этот миф возник в прошлом, когда дешевые модели действительно отставали от конкурентов. Однако современные флагманы, такие как Samsung Galaxy S24 и Pixel 9, показывают отличные результаты благодаря мощным чипам, таким как Snapdragon 8 Gen 3. Хотя дешевые модели могут иногда подтормаживать, это уже не правило. Разница в производительности между Android и iOS минимальна, хотя анимация в iOS может быть более плавной.

Миф № 2: iPhone всегда дороже, лучше. Этот миф основан на предположении, что высокая цена означает высокое качество. Хотя поклонники Apple утверждают, что платят за премиальный дизайн и долгосрочную поддержку, Android может предложить больше функций по более низкой цене. Например, iPhone 15 Pro Max стоит от 30 тысяч рублей, но за эти деньги вы ограничены в возможностях настройки, в то время как за аналогичную сумму можно приобрести Samsung Galaxy Fold5 с уникальными функциями. Качественные материалы и технологии теперь доступны и у Android.

Миф № 3: Android менее безопасен, чем iOS. Это заблуждение связано с открытой природой Android. Хотя многие считают, что возможность установки приложений из сторонних источников делает Android уязвимым, современные меры безопасности, такие как Google Play Protect, значительно повышают безопасность системы. Вредоносные программы чаще всего поступают из неофициальных источников. На практике безопасность современных Android-устройств, таких как Pixel 9, сравнима с iOS. 

Таким образом, утверждение о том, что одна из платформ лучше другой, не лишено субъективности. Каждая система имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от личных предпочтений, пишет mobilmania.zive.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Авто
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС Аудио 
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Наука и техника
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых Аудио 
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки
Еда и рецепты
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Последние материалы
Весна близко, а теплица ещё без крыши: какую плёнку выбрать, чтобы не бегать за ней по участку
Как проверить умственные способности кошки? Простые признаки
Как убрать шерсть домашних животных с ковров: 3 гениальных совета от профессиональных клинеров
Сравниваем Android и iOS: время развеять мифы и сделать осознанный выбор
Шеф-повара Турции раскрыли секрет: так готовят капусту, от которой невозможно оторваться
Марс как химическая лаборатория: его ядро не перестает удивлять
Последнее лето — пляжи Сицилии могут исчезнуть навсегда
Главные ошибки при выборе косметики для подростков, которые могут испортить кожу
Дочь Анастасии Волочковой взяла необычный псевдоним
Удар на 133 км/ч: смертельная опасность превышения скорости в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.