Чувства без позвоночника: могут ли насекомые испытывать эмоции

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Вопрос о том, могут ли беспозвоночные, к примеру, черви, пчелы, муравьи, мухи, чувствовать боль или радость, становится всё более актуальным.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Исследования показывают, что у них могут быть сознательные переживания, что ставит под сомнение их статус как неразумных существ. Доктор Эндрю Крамп из Королевского ветеринарного колледжа подчеркивает, что определить наличие сознания у животных нелегко, поскольку их нервная система очень сложна.

Например, пчелы реагируют на стимулы не как простые роботы, а принимают решения в зависимости от контекста. Исследования показывают, что крупные беспозвоночные, такие как осьминоги, могут избегать болезненных условий и выбирать более комфортные. Это подтверждает наличие чувств у этих существ, что стало основой для внесения поправок в Закон о благополучии животных в Великобритании, признающего возможность чувств у некоторых беспозвоночных, пишет The Guardian.

Однако это не означает, что мелкие беспозвоночные, которых миллиарды, получат защиту. Человечество продолжает оказывать влияние на них, и новое промышленное разведение насекомых требует внимания к их благополучию. Изданы законы для защиты более крупных животных. Возможно, пришло время расширить законодательство и на беспозвоночных, чтобы сохранить их на Земле.

Уточнения

Беспозвоно́чные — термин, предложенный Ж. Б. Ламарком как обобщающее название для насекомых , моллюсков и червей (следует учитывать, что в те времена объём этих групп понимался иначе, чем сейчас).

