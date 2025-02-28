Удивительная связь: как простая забота о природе помогает быть счастливее

3:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого установила интересную связь: действия по защите окружающей среды, такие как уборка территорий от мусора, уменьшение объема отходов, сортировка мусора и использование экологически чистого транспорта, способствуют повышению чувства радости и осознанности. Неожиданно, но результаты показали, что влияние этих действий на психику людей можно сравнить с эффектом от занятий, направленных на улучшение самочувствия, например, увлечений или заботы о своем здоровье.

Миф о жизни без комфорта

Экологичный образ жизни традиционно ассоциируется с ограничениями — отказом от комфорта, дополнительными расходами и неприятными ощущениями. Но психологи утверждают, что действия в пользу природы способствуют увеличению удовлетворенности жизнью. Ранее ученые находили связь между экологическими привычками и субъективным благополучием, однако прямые доказательства причинно-следственной связи не были представлены. Поэтому ученые решили проверить, действительно ли участие в экологических проектах способствует повышению удовлетворенности жизнью.

Первый этап исследования: действия и настроение

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе участвовали 181 взрослый из разных уголков мира. В течение десяти дней добровольцы записывали свои действия и настроение несколько раз в день. Оказалось, что люди чувствуют себя более счастливыми, когда они занимаются экологически ответственными действиями. Особенно ярко этот эффект проявился у тех, кто изначально поддерживал принципы защиты окружающей среды. Однако даже те, кто был мало заинтересован в экологии, заметили улучшение своего самочувствия.

Второй этап исследования: группы и счастье

Второй этап исследования проводился среди 545 студентов колледжей в США. Участников случайным образом разделили на три группы: первая выполняла действия, полезные для природы, вторая занималась приятными делами ради удовольствия, а третья просто отслеживала свою активность. Уже через два дня участники первых двух групп сообщили о значительном увеличении счастья и удовлетворенности жизнью по сравнению с контрольной группой. При этом политические взгляды или отношение к экологическим вопросам не повлияли на результаты.

Экологичные действия и философия добродетели

Ученые подчеркивают, что результаты опровергают распространенный миф о том, что жизнь в гармонии с природой только ограничивает. Напротив, их данные подтверждают философскую идею о том, что человек достигает процветания, когда стремится к добродетели и совершает добрые дела.

Ограничения исследования и планы на будущее

Тем не менее, исследователи указывают на ограничения работы. Эксперимент длился всего несколько дней, и пока не ясно, сохраняется ли этот эффект в долгосрочной перспективе. К тому же, возможно, некоторые участники догадались о цели исследования, что могло повлиять на их ответы. В дальнейшем ученые планируют изучить, как постоянные экологичные привычки могут влиять на уровень счастья в течение месяцев или даже лет.

Уточнения

Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук.

