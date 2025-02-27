Планета теряет хватку: растения снижают интерес к углекислому газу

Планета теряет способность поглощать углекислый газ из-за последствий изменения климата.
Исследования показывают, что в 2008 году растения и почва достигли максимума в поглощении углекислого газа, но с тех пор этот показатель стал снижаться. Это создает риск необратимых изменений климата.
На протяжении последнего века растения активно росли благодаря повышению уровня углекислого газа и теплу, но негативные последствия потепления, такие как лесные пожары, засухи, ураганы, начинают преобладать, пишет The Guardian.
Джеймс Каррен и его сын Сэм проанализировали данные и выяснили, что поглощение углерода растениями уменьшается в среднем на 0,25% в год. Чтобы удержать уровень выбросов, необходимо снизить их на 0,3% в год — задача не из легких, учитывая, что выбросы обычно увеличиваются на 1,2% в год. Результаты исследования опубликованы в журнале Weather.
Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
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