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Планета теряет хватку: растения снижают интерес к углекислому газу

1:07
Наука

Планета теряет способность поглощать углекислый газ из-за последствий изменения климата.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by Чорний Олександр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветы

Исследования показывают, что в 2008 году растения и почва достигли максимума в поглощении углекислого газа, но с тех пор этот показатель стал снижаться. Это создает риск необратимых изменений климата.

На протяжении последнего века растения активно росли благодаря повышению уровня углекислого газа и теплу, но негативные последствия потепления, такие как лесные пожары, засухи, ураганы, начинают преобладать, пишет The Guardian.

Джеймс Каррен и его сын Сэм проанализировали данные и выяснили, что поглощение углерода растениями уменьшается в среднем на 0,25% в год. Чтобы удержать уровень выбросов, необходимо снизить их на 0,3% в год — задача не из легких, учитывая, что выбросы обычно увеличиваются на 1,2% в год. Результаты исследования опубликованы в журнале Weather.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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