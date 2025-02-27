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Сокровища Помпей: археологи обнаружили новый шедевр

1:26
Наука

Спустя сто лет после открытия дионисийских фресок в вилле мистерий в Помпеях археологи обнаружили еще одно культурное чудо.

Помпеи
Фото: commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помпеи

Это открытие дало новый взгляд на символическую интерпретацию фресок, украшенных удивительными фигурами, находящимися в роскошных банкетных залах. Археологи нашли одну из самых богатых вилл древнего города, где был выявлен большой банкетный зал, расписанный циклом картин, рассказывающих о посвящении в тайны бога Диониса, который умирает и возрождается.

Новая находка, названная Домом Тиасо Диониса, представляет собой редкую мегалографию — фреску, изображающую вакханок не только как танцовщиц, но и как охотниц. В отличие от предыдущих изображений, таких как в вилле мистерий, в центре этой фрески находится женщина, которая смотрит на наблюдателя, и именно она участвует в обряде посвящения, подчеркивая важность инициации в культе.

Директор парка Габриэль Цухтригель отметил, что фреска демонстрирует женщину как символ перехода между дикой и неукротимой природой, связанной с вакханками, и более сдержанным образом, ассоциируемым с Венерой. Это открытие вновь привлекает внимание к культу Диониса, подчеркивая его современность и влияние на сознание людей, передает итальянское издание ansa.

Уточнения

Помпе́и — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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