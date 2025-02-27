Учёные создали водоотталкивающее покрытие из песка и смолы

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новое водоотталкивающее покрытие, основанное на растительных ингредиентах и кремнии. Подробности их работы были опубликованы в журнале Polymers for Advanced Technologies.
Влагообразование на поверхности приводит не только к химическим реакциям между компонентами материалов, что значительно сокращает срок службы изделий, но и вызывает их запотевание и обледенение.
В связи с этим водоотталкивающие покрытия находят свое применение в производстве зонтов, обуви, дождевиков, а также при обработке лобовых стекол автомобилей и оптических линз для очков, а также в техническом оборудовании. Кроме того, такие составы используются для защиты поверхностей промышленного оборудования, что помогает сохранить его механическую целостность.
Ученые СКФУ предложили новый состав гидрофобного покрытия, в основе которого лежит оксид кремния (SiO2), получаемый с использованием наноматериалов, и древесные смолы, которые выполняют роль стабилизаторов кремниевых частиц, обеспечивая их равномерное распределение и тем самым усиливая водоотталкивающий эффект, передает РИА Новости.
В дальнейшем специалисты планируют исследовать механизмы, усиливающие водоотталкивающие свойства частиц оксида кремния, с целью дальнейшего улучшения изучаемых гидрофобных покрытий.
Диоксид кремния (кремнезём, SiO2; лат. silica) — оксид кремния (IV). Бесцветные кристаллы, практически нерастворимые в воде, обладающие высокой твёрдостью и прочностью. Диоксид кремния — главный компонент почти всех земных горных пород, в частности, кизельгура. Из кремнезёма и силикатов состоит 87 % массы литосферы. В крови и плазме человека концентрация кремнезёма составляет 0,001 % по массе.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.