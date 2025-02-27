Солнечная аномалия: корональная дыра возвращается, Земля готовится к вспышкам до 2 марта

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, Земля окажется под воздействием корональной дыры на Солнце в течение нескольких дней.

Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain закат солнца, облака

Сначала года образовавшиеся крупные корональные дыры продолжают свое движение к Земле и уже третий раз за один солнечный цикл возвращаются к нашей планете, сообщает РИА Новости.

Каждая из двух таких дирар на Солнце оказывается напротив Земли примерно раз в месяц. На предыдущем этапе этот период сопровождался геомагнитными возмущениями, и была зарегистрирована лишь одна слабая буря.

Специалисты прогнозируют вероятность магнитных бурь в течение следующих двух суток на уровне от 20 до 40 процентов. По предварительным оценкам, действию корональной дыры планета будет подвергаться до 2 марта.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.



