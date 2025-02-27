Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Премьерную комедию в марте покажут в Театре на Трубной
Вместо 450 тысяч — миллион: россиян ждёт рост выплат на детей
В Великобритании на пляже обнаружили загадочные белые пятна
С 1 сентября можно не платить кредит: кому и при каких условиях это разрешат?
Секреты дизайнеров: как с помощью цвета сделать квартиру уютной
Доверяй, но проверяй: как выбрать АЗС с качественным топливом
Забыли про цвет: как качество яиц зависит от диеты курицы
Куриный помет — золото для огорода? Как превратить отходы в урожай мечты
Возвращение 90-х: обувь для брюк-капри, которую стоит носить

Курорт Роза Хутор предоставил грант сочинским школьникам для реализации экологического проекта

4:30
Наука

Его обладателями стали победители конкурса "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи" — ученики средней школы №57.

Курорт Роза Хутор, участок для благоустройства в рамках конкурса Зеленый туризм в городе-курорте Сочи
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Курорт Роза Хутор, участок для благоустройства в рамках конкурса Зеленый туризм в городе-курорте Сочи

Целью конкурса было привлечение ребят к разработке и реализации проектов, направленных на практическое решение проблем экологического характера из сферы туристской индустрии города. Организатором конкурса выступил Эколого-биологический центр имени С. Ю. Соколова при поддержке Управления по образованию и науке администрации города, Сочинского национального парка и курорта "Роза Хутор".

Ученики средней школы №57, расположенной в селе Прогресс Хостинского района Сочи, представили на конкурс проект благоустройства природного уголка неподалеку от учебного заведения и создания на его территории условий для отдыха и учебных занятий.

— Наше учебное заведение располагается в сельской местности, где школа традиционно являлась местом притяжения всех жителей. Благодаря участию и победе в конкурсе "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи" рядом со школой появится благоустроенное место отдыха, которого не хватает и школе, и местным жителям. Самое главное, что ребята получают навык разработки и реализации проектов, начиная от идеи до результата. Такая деятельность развивает креативность, умение работать в команде, ставить цели и достигать их, учит верить в свои силы, — отметила директор средней школы №57 Марина Истомина.

На реализацию проекта победители конкурса "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи" получили грант от курорта "Роза Хутор" в размере 100 тысяч рублей. Школьники приступают к расчистке природной территории от сорняковых зарослей. Позже здесь будут установлены лавочки, качели, крытая беседка. Площадка будет предназначена не только для отдыха, но и для образовательной деятельности. На ней разместят кормушки для птиц и стенды с информацией о местных особенностях окружающей среды. Появятся здесь и фруктовые деревья из коллекции школьных агропарков. Продолжением проекта станет обустройство пешеходного маршрута по живописным окрестностям.

— Конкурс "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи" создает ресурс для дальнейшего развития, предлагая ребятам реализовывать посильные задачи. Сначала школьники расчистят кусочек запущенной территории, затем установят лавочки, организуют пространство для отдыха и учебы под открытым небом. Такие небольшие шаги позволяют им познать мастерство заботы об окружающей среде, не только на словах, но и на деле. Возможно для кого-то это станет началом пути в профессию, связанную с экологическим менеджментом, что очень актуально для нашего города. Замечательно, что мероприятие поддерживает такой лидер туристской индустрии как курорт "Роза Хутор", благодаря этому у ребят появляется возможность общаться с практикующими профессионалами отрасли, — подчеркнула руководитель Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Школьный проект будет реализован в течение полугода. Предполагается, что конкурс "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи" станет традиционным. В этом году участие в нем приняло восемь учебных заведений города.

— Мы поддерживаем конкурс экологических проектов учащихся, поскольку считаем незаменимыми инициативы, посвященные воспитанию подрастающего поколения в духе заботы об окружающей среде. Мы живем и работаем в городе-курорте Сочи, богатство природных рекреационных ресурсов которого формируют основу его устойчивого развития. Однако устойчивое развитие не происходит само по себе, его обеспечивают своим трудом люди, и новое поколение скоро должно будет проявить себя на этом поприще. Вместе с учащимися нам удастся показать простые примеры практической заботы об окружающей среде и создания благоприятных условий для отдыха на природе, и такой непосредственный опыт улучшения рекреационного пространства точно будет полезным для подрастающих сочинцев, — подчеркнул директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
Экономика и бизнес
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей Аудио 
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Экономика и бизнес
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды Аудио 
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Садоводство, цветоводство
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Радиоактивный пепел вместо Лондона? Британия моделирует ядерный апокалипсис от Тополя СС-25 Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Перегруппировка ВСУ в ДНР: заявление Сырского
Оригинальные масла кончились – автолюбители готовятся к экспериментам
Украина может существовать только как анти-Россия. Что с этим делать?
Сбербанк представил прогноз по росту российской экономики на 2025 год
Прорыв в квантовых вычислениях: новый метод ускоряет передачу данных
Гости сразу заметят — 5 вещей, которые превращают уютную квартиру в неряшливую
Анфиса Чехова рассказала об увольнении из-за пышной фигуры: не влезала в кадр
Красноармейск в "клещах": ВС РФ окружили город, ВСУ стягивают резервы
Ежевика наступает: как не проиграть участок колючему захватчику и вернуть контроль над дачей
Икота от смеха и переедания: как избежать этого неловкого момента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.