Ветер бушует на экзопланете — скорость доходит до 33000 км в час

Экстремальные погодные условия экзопланеты: ветер несется со скостью 33000 км в час

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда астрономов обнаружила самый быстрый из когда-либо зарегистрированных планетарных реактивных потоков, несущихся по экватору гигантской экзопланеты WASP-127b со скоростью 33 000 км/ч. Об этом пишет Scitechdaily.

Фото: Веб-сайт НАСА Газовый гигант

Это открытие, сделанное с помощью очень большого телескопа, раскрывает экстремальные и сложные погодные условия этого насыщенного газом мира.

На Земле ураганы могут быть разрушительными, но теперь ученые наблюдали гораздо более скоростные ветры. С момента своего открытия в 2016 году WASP-127b был предметом постоянных исследований. Планета немного больше Юпитера, но гораздо менее плотная.

WASP-127b — это экзопланета, газовый гигант, расположенная примерно в 520 световых годах от Земли. Она была открыта в 2016 году. Она вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце, и завершает полный оборот за 4,18 земных дня.

Уточнения

Газовые гиганты — планеты-гиганты, состоящие в основном из водорода и гелия.

