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Клавиатура из прошлого в смартфоне будущего: Clicks представила чехлы для Android с дизайном в стиле BlackBerry

BlackBerry возвращается: Чехлы Clicks с физической клавиатурой теперь и для Android
2:28
Наука » Технологии

Мир мобильных технологий снова заговорил о BlackBerry, пусть и косвенно. Clicks, компания, известная своими чехлами с интегрированной физической клавиатурой, расширяет горизонты и выходит за пределы экосистемы Apple.

Смартфон
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Теперь, и владельцы Android-смартфонов смогут ощутить тактильное удовольствие от набора текста, которое когда-то было визитной карточкой устройств BlackBerry.

Этот шаг – не просто расширение ассортимента. Это ответ на ностальгию по временам, когда физическая клавиатура была стандартом для мобильных устройств. В эпоху сенсорных экранов, доминирующих на рынке, Clicks предлагает альтернативу для тех, кто ценит скорость, точность и тактильную обратную связь.

Во-первых, это экономия места на экране. Виртуальная клавиатура занимает значительную часть дисплея, особенно при активном использовании. С Clicks, экран остается полностью свободным для контента, будь то просмотр видео, чтение статей или работа с документами.

Во-вторых, это скорость и точность набора. Многие пользователи до сих пор предпочитают физические клавиши виртуальным, особенно при написании длинных текстов или работе с кодом. Физическая клавиатура обеспечивает тактильную обратную связь, позволяя набирать текст "вслепую" и снижая количество опечаток.

В-третьих, это ностальгия. Для многих пользователей BlackBerry была не просто телефоном, а символом продуктивности и стиля. Clicks позволяет вернуть частичку этой эпохи, не жертвуя современными функциями и возможностями Android-смартфона.

Clicks для Android – это не просто чехол, это полноценный аксессуар, расширяющий функциональность смартфона и предлагающий новый опыт взаимодействия с устройством. Это возможность выделиться из толпы, подчеркнуть свой индивидуальный стиль и повысить продуктивность.

На сайте есть информация о том, что предзаказы уже открыты. Версия для Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro поступит в продажу в конце апреля по цене от 99 долларов (предзаказ). Модели для Motorola Razr и Razr Plus, а также для Samsung Galaxy S25 (в июне) доступны для предзаказа по цене от 49 долларов.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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