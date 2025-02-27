Гены не приговор: учёные рассказали как продлить молодость

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В последнее время многие стремятся замедлить ход времени, обращаясь к различным методам: от инъекций ботокса до приёма биодобавок или использования популярных процедур, направленных на продление молодости. Благодаря увеличению числа научных исследований стало известно, что можно влиять на состояние здоровья и замедлять процесс клеточного старения, также называемого биологическим старением, в определённой степени.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Ранее считалось, что скорость старения зависит от уникального сочетания генетических особенностей, образа жизни и окружающей среды. Однако недавние научные данные указывают на то, что это не так сложно, как кажется, и гены могут играть наименьшую роль в этом процессе. Это позитивная новость, особенно если в семье есть наследственные заболевания, которые могут ускорять клеточное старение. Таким образом, у человека может быть больше возможностей контролировать процесс старения, чем предполагалось ранее.

Исследование выявило ключевые факторы, которые оказывают большее влияние на биологическое старение, чем другие.

Исследование проанализировало данные около полумиллиона участников UK Biobank — биомедицинской базы, включающей информацию о генетике, здоровье и образе жизни.

С помощью этих данных учёные изучили влияние почти 165 факторов окружающей среды и генетических рисков на 22 основных возрастных заболевания и случаи ранней смертности. Результаты оказались разнообразными, но наиболее значимым открытием стало то, что образ жизни и окружающая среда человека оказывают большее влияние на биологическое старение, чем его генетическая предрасположенность.

Корнелия ван Дуйн, доктор философии, соавтор исследования и профессор кафедры здоровья населения Оксфордского университета Наффилд, отметила, что факторы окружающей среды объясняют 17% вариации риска смертности, тогда как генетическая предрасположенность отвечает лишь за менее чем 2%.

Факторы окружающей среды включают элементы повседневной жизни, которые могут влиять на здоровье, такие как уровень загрязнения воздуха или место проживания. Исследователи выявили, что наибольшее влияние на старение оказывают следующие факторы:

уровень дохода семьи;

социально-экономический статус;

наличие собственного жилья;

занятость;

проживание с партнёром.

Факторы образа жизни связаны с ежедневными привычками и личным выбором, которые влияют на здоровье. Наибольшее значение для старения имеют:

курение;

уровень физической активности;

продолжительность сна;

посещение спортзала хотя бы раз в неделю.

В данном исследовании не изучалось влияние диеты, которая обычно считается важным фактором образа жизни. М. Остин Арджентьери, доктор философии, ведущий автор исследования и научный сотрудник Центра геномики, уязвимых групп населения и различий в состоянии здоровья Гарварда, пояснил, что оценить влияние диеты оказалось сложно из-за недостатка надёжных данных в UK Biobank, соответствующих строгим критериям контроля качества. Он добавил, что это не исключает возможного влияния диеты на смертность и старение, но в рамках исследования получить точные выводы не удалось.

Эксперты сходятся во мнении, что факторы окружающей среды и образа жизни играют значительную роль в процессе старения. Альфред Ф. Таллия, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, профессор и заведующий кафедрой семейной медицины и общественного здравоохранения Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете, подчеркнул, что влияние этих факторов зависит от конкретных аспектов, которые изучаются. Корнелия ван Дуйн отметила, что при анализе заболеваний выявляются существенные различия.

Болезни могут ускорять клеточное старение, поскольку стресс, вызванный борьбой с заболеванием, приводит к повреждению клеток, воспалению и нарушению нормальных клеточных процессов, пояснил доктор Таллия. Например, курение значительно увеличивает риск развития определённых видов рака, но не является ключевым фактором для всех заболеваний. Экологические стрессоры, такие как токсины из-за загрязнения воздуха, также могут ускорять старение и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Факторы образа жизни, такие как курение, употребление алкоголя и недостаток физической активности, также ускоряют старение.

Гены продолжают играть определённую роль, особенно в развитии генетических заболеваний. Однако степень влияния генетического риска на хронические заболевания зависит от их типа. М. Остин Арджентьери отметил, что деменция, рак груди и рак яичников в большей степени связаны с генетикой, чем заболевания лёгких, сердца и печени.

Доктор Таллия пояснил, что определить вероятность развития заболевания или состояния только на основе генетики сложно, поэтому образ жизни и окружающая среда имеют решающее значение. Он добавил, что чем больше человек контролирует свою жизнь и создаёт здоровые условия, адаптируясь к стрессам, тем лучше.

Исследования биологического старения продолжаются, но уже есть данные, указывающие на возможность замедления биологического возраста с помощью изменений в образе жизни:

спать не менее семи часов в сутки;

придерживаться растительной диеты;

поддерживать здоровый вес;

заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю;

сократить употребление алкоголя;

избегать курения;

использовать солнцезащитный крем;

соблюдать гигиену полости рта;

стараться управлять уровнем стресса.

Врачи рекомендуют делать всё возможное для улучшения образа жизни, влияющего на биологический возраст и риск заболеваний. Даже небольшие изменения могут оказать значительное влияние в будущем.

Уточнения

Ген — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

