Необычное открытие: как комариные антенны помогут в борьбе со стихийными бедствиями

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Исследователи из Университета Пердью разрабатывают технологию мониторинга стихийных бедствий, основываясь на удивительной способности комаров улавливать тончайшие звуковые колебания.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Комар-звонец

Как это работает

Комары не имеют ушей, но их усики обладают высокой чувствительностью и позволяют различать акустические сигналы даже в шумной среде. Учёные выяснили, что их особая архитектура помогает насекомым ориентироваться, несмотря на посторонние звуки, включая шум от собственных крыльев.

Воссоздание природного механизма

С помощью микро-КТ-визуализации команда исследователей создала точные CAD-модели антенн комаров. Это позволило глубже изучить их чувствительность к вибрациям.

Вдохновившись этой природной конструкцией, ученые работают над созданием аналогов с помощью 3D-печати, экспериментируя с различными материалами и размерами.

Применение за пределами мониторинга катастроф

Помимо обнаружения землетрясений и цунами разработка может стать основой для новых технологий шумоизоляции. В планах исследователей — создание умных шумоподавляющих материалов, таких как:

акустические панели для зданий;

высокоэффективные наушники с шумоподавлением;

системы акустической маскировки.

Используя микрофлюидные каналы и настраиваемые метаматериалы, можно добиться значительного снижения уровня шума в самых разных сферах — от жилых помещений до промышленного оборудования.

Что дальше

На данный момент учёные продолжают тестировать чувствительность напечатанных антенн к различным частотам. Исследование, опубликованное в журнале Acta Biomaterialia, демонстрирует перспективность такой технологии и дает надежду на создание более точных систем раннего предупреждения о природных катастрофах.

Уточнения

Шумопонижение - процесс устранения шумов из полезного сигнала с целью повышения его субъективного качества или для уменьшения уровня ошибок в каналах передачи и системах хранения цифровых данных.



Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

