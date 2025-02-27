Квантовая телепортация: как её используют в вычислениях будущего

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Квантовые компьютеры будущего потребуют не только мощных процессоров, но и распределённых вычислений. Учёные из Оксфордского университета сделали шаг в этом направлении, успешно передав квантовые состояния между разнесёнными платформами с помощью квантовой телепортации.

Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Квантовый компьютер

Как это работает

Исследование базировалось на двух типах ионов: кальция и стронция. Кальциевые ионы использовались в качестве локальной памяти, а стронциевые выступали передатчиками. Запутанность частиц позволила системе функционировать как единый механизм. В ходе эксперимента учёные применили телепортацию для выполнения ключевой квантовой операции — CZGate.

Насколько точны результаты

Эксперимент показал точность вычислений на уровне 70%, а сам процесс телепортации достиг 97%. Это открывает перспективу для построения универсального квантового компьютера, в котором передача данных будет происходить без физического перемещения частиц.

Почему это важно

Масштабирование квантовых компьютеров — сложная задача. Традиционные методы увеличения количества кубитов на одном процессоре имеют ограничения.

Телепортация квантовых состояний между платформами может решить эту проблему, открывая дорогу к более мощным и универсальным вычислительным системам.

Возможное будущее

Учёные уверены, что телепортация станет ключевым инструментом в создании распределённых квантовых сетей. В перспективе это позволит объединять квантовые процессоры в единую систему, значительно повышая их вычислительные возможности.

Уточнения

Ква́нтовый компью́тер - вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.

