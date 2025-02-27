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Неожиданное спасение радиотелескопов: как самолёты помогли астрономам

2:38
Наука

Радиотелескопы испытывают серьёзные трудности из-за тысяч спутников, запущенных на орбиту. Эти аппараты создают радиопомехи, мешая астрономам изучать Вселенную. Но неожиданное открытие может изменить ситуацию.

Радиотелескоп
Фото: Wikimedia Commons by Александр Власенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Радиотелескоп

Как самолёты помогли астрономам

Учёные зафиксировали телевизионный сигнал, который отразился от пролетающего самолёта. Это позволило им точечно определять источники помех и работать над их фильтрацией. Теперь они планируют использовать этот метод для защиты радиотелескопов от нежелательных сигналов.

Радиопомехи мешают изучению космоса

На орбите находится более 10 000 спутников, многие из которых используют радиосигналы. Они создают помехи, затрудняя работу астрономических инструментов, таких как Murchison Widefield Array (MWA) в Австралии. Этот телескоп состоит из 4 096 антенн и изучает радиоволны в диапазоне 70-300 МГц, которые несут информацию о ранних этапах развития Вселенной. Проблема в том, что он не может "повернуться" и избежать радиопомех.

Ранее загрязнённые помехами данные просто удаляли, теряя при этом важную информацию. Но теперь появился шанс сохранить их.

Неожиданное открытие

MWA расположен в зоне радиомолчания радиусом 300 км, но периодически фиксирует телевизионные сигналы, которые там не должны появляться. Учёные выяснили, что эти сигналы отражаются от самолётов. Анализ помех позволил им отследить источник — лайнер, летящий на высоте 11 км со скоростью 792 км/ч.

Исследователи установили, что сигнал поступал от австралийского цифрового телеканала, вещающего за пределами зоны радиомолчания. Это открытие доказывает, что можно не просто отсеивать радиопомехи, а целенаправленно определять их источники и корректировать данные без потерь.

Что дальше

Отслеживание отражённых от самолётов сигналов — это только начало. Следующий шаг — автоматическое удаление таких помех из данных телескопов. Главная задача — фильтрация сигналов от спутников, что гораздо сложнее из-за их огромного количества.

Если учёным удастся реализовать эту технологию, радиотелескопы смогут фиксировать космические данные без потерь, что откроет новые горизонты в изучении Вселенной.

Уточнения

Радиотелеско́п - астрономический инструмент для приёма радиоизлучения небесных объектов (в Солнечной системе, Галактике и Метагалактике) и исследования их характеристик, таких как: координаты, пространственная структура, интенсивность излучения, спектр и поляризация.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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