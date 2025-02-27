Прорыв в логистике: система, которая координирует роботов лучше человека

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские Специалисты Института AIRI, ФИЦ ИУ РАН и МФТИ разработали MAPF-GPT — систему многоагентного планирования нового поколения, которая решает эту задачу. Их инновационное решение будет представлено на престижной конференции по искусственному интеллекту AAAI 2025.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Роботы

Что делает MAPF-GPT уникальной

Современные логистические центры и автоматизированные склады требуют высокой координации действий множества автономных агентов. В отличие от традиционных методов, использующих статические графы с заранее проложенными маршрутами, MAPF-GPT умеет принимать решения в реальном времени, динамически адаптируясь к изменениям в окружающей среде.

В основе системы — архитектура трансформера, которая анализирует поступающие данные и предсказывает оптимальные действия. Благодаря механизму внимания модель выделяет ключевые параметры среды и оценивает поведение других агентов, что повышает точность планирования и минимизирует вероятность ошибок.

Как это работает

MAPF-GPT обрабатывает данные в формате последовательностей длиной 256 токенов, в которых закодирована информация о текущем состоянии среды и действиях всех участников системы. Такой подход позволяет роботу мгновенно реагировать на появление новых объектов, изменение маршрутов или неожиданное вмешательство человека.

Эта технология особенно полезна в сложных и динамичных сценариях, где условия постоянно меняются. Например, если на пути робота появится человек или изменится конфигурация склада, система моментально перестроит маршрут, предотвращая возможные аварии.

Открытые данные для будущих исследований

Разработчики MAPF-GPT создали крупнейший датасет для многоагентного планирования, содержащий более миллиарда пар "наблюдение-действие". Этот массив данных доступен для исследовательского сообщества, что позволит другим специалистам воспроизводить эксперименты, совершенствовать модель и развивать новые подходы к управлению автономными системами.

Уточнения

Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

