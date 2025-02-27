Прорыв в логистике: система, которая координирует роботов лучше человека

Российские Специалисты Института AIRI, ФИЦ ИУ РАН и МФТИ разработали MAPF-GPT — систему многоагентного планирования нового поколения, которая решает эту задачу. Их инновационное решение будет представлено на престижной конференции по искусственному интеллекту AAAI 2025.
Современные логистические центры и автоматизированные склады требуют высокой координации действий множества автономных агентов. В отличие от традиционных методов, использующих статические графы с заранее проложенными маршрутами, MAPF-GPT умеет принимать решения в реальном времени, динамически адаптируясь к изменениям в окружающей среде.
В основе системы — архитектура трансформера, которая анализирует поступающие данные и предсказывает оптимальные действия. Благодаря механизму внимания модель выделяет ключевые параметры среды и оценивает поведение других агентов, что повышает точность планирования и минимизирует вероятность ошибок.
MAPF-GPT обрабатывает данные в формате последовательностей длиной 256 токенов, в которых закодирована информация о текущем состоянии среды и действиях всех участников системы. Такой подход позволяет роботу мгновенно реагировать на появление новых объектов, изменение маршрутов или неожиданное вмешательство человека.
Эта технология особенно полезна в сложных и динамичных сценариях, где условия постоянно меняются. Например, если на пути робота появится человек или изменится конфигурация склада, система моментально перестроит маршрут, предотвращая возможные аварии.
Разработчики MAPF-GPT создали крупнейший датасет для многоагентного планирования, содержащий более миллиарда пар "наблюдение-действие". Этот массив данных доступен для исследовательского сообщества, что позволит другим специалистам воспроизводить эксперименты, совершенствовать модель и развивать новые подходы к управлению автономными системами.
Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.
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