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Радиоактивная батарея будущего: как работает новый источник энергии

2:17
Наука

Ученые из США разработали инновационную батарею, которая преобразует гамма-излучение в электрическую энергию с помощью сцинтилляционных кристаллов и солнечных элементов.

Радиоактивные отходы
Фото: flickr.com/ Massive containers hold spent nuclear fuel by Nuclear Regulatory Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Радиоактивные отходы

Как это работает

Сцинтилляционные кристаллы обладают уникальным свойством — при поглощении радиации они испускают свет. Этот свет затем улавливают солнечные элементы и превращают его в электрическую энергию. Такой подход позволяет эффективно использовать энергию радиоактивных источников, не создавая опасности для человека.

Эксперимент с радиоактивными изотопами

Для проверки работы батареи размером всего 4 см³ исследователи использовали два распространенных радиоактивных изотопа — цезий-137 и кобальт-60. Эти элементы входят в состав отработанного ядерного топлива. В ходе тестов было установлено:

при использовании цезия-137 батарея вырабатывала 288 нВт энергии;
с более мощным изотопом кобальтом-60 устройство генерировало 1,5 мкВт.
Этого вполне достаточно для питания небольших датчиков и специализированных устройств.

Где можно применять такие батареи

Главное предназначение новых батарей — работа в экстремальных условиях, таких как:

  • бассейны хранения ядерных отходов;
  • ядерные системы для космических аппаратов;
  • глубоководные исследования.

Исследователи подчеркивают, что несмотря на использование радиоактивного излучения, сами батареи остаются безопасными. Они не содержат радиоактивных материалов и не представляют угрозы при прикосновении.

"Это прорывные результаты с точки зрения выходной мощности", — отметил научный сотрудник Университета штата Огайо Ибрагим Оксуз.

Во время тестов специалисты также выяснили, что размер и форма сцинтилляционных кристаллов влияют на эффективность работы батареи. Чем больше объем кристалла, тем больше он поглощает излучения, а увеличенная площадь поверхности позволяет солнечным элементам вырабатывать больше энергии.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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