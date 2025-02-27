Радиоактивная батарея будущего: как работает новый источник энергии

Ученые из США разработали инновационную батарею, которая преобразует гамма-излучение в электрическую энергию с помощью сцинтилляционных кристаллов и солнечных элементов.
Сцинтилляционные кристаллы обладают уникальным свойством — при поглощении радиации они испускают свет. Этот свет затем улавливают солнечные элементы и превращают его в электрическую энергию. Такой подход позволяет эффективно использовать энергию радиоактивных источников, не создавая опасности для человека.
Для проверки работы батареи размером всего 4 см³ исследователи использовали два распространенных радиоактивных изотопа — цезий-137 и кобальт-60. Эти элементы входят в состав отработанного ядерного топлива. В ходе тестов было установлено:
при использовании цезия-137 батарея вырабатывала 288 нВт энергии;
с более мощным изотопом кобальтом-60 устройство генерировало 1,5 мкВт.
Этого вполне достаточно для питания небольших датчиков и специализированных устройств.
Главное предназначение новых батарей — работа в экстремальных условиях, таких как:
Исследователи подчеркивают, что несмотря на использование радиоактивного излучения, сами батареи остаются безопасными. Они не содержат радиоактивных материалов и не представляют угрозы при прикосновении.
"Это прорывные результаты с точки зрения выходной мощности", — отметил научный сотрудник Университета штата Огайо Ибрагим Оксуз.
Во время тестов специалисты также выяснили, что размер и форма сцинтилляционных кристаллов влияют на эффективность работы батареи. Чем больше объем кристалла, тем больше он поглощает излучения, а увеличенная площадь поверхности позволяет солнечным элементам вырабатывать больше энергии.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.