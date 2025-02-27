Интернет без границ: в России появится собственная спутниковая сеть

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Российскую низкоорбитальную группировку спутников планируется ввести в опытно-промышленную эксплуатацию в конце 2026 года — начале 2027 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер — руководитель аппарат правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Фото: ССАУ by Олеся Орина, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спутник "Аист-СТ"

"Проект в стадии реализации, у нас до 2030 года. Мы считаем, что на конец 2026 — начало 2027 года мы введем их в опытно-промышленную эксплуатацию и будем использовать низкоорбитальную группировку, чтобы пользоваться интернетом", — рассказал Григоренко.

Он отметил, что главной задачей запуска низкоорбитальной группировки спутников является предоставление быстрого и дешевого интернета. Григоренко заметил, что группировка спутников дает возможность при отсутствии или без сложной инфраструктуры на земле иметь доступ в интернет в любой точке страны и в любой точке Земли и снижает его стоимость.

"Без интернета, который покрывает всю страну, тяжело развивать технологии беспилотного транспорта, вообще заниматься ИИ и развивать новые технологии, поскольку все оборудование работает с доступом в интернет, учитывая масштабы нашей страны, территорию и малых населенных пунктов", — отметил он.

В свою очередь, генеральный директор "Бюро 1440" Алексей Шелобков сообщил, что к 2027 году планируется запуск более 250 низкоорбитальных спутников отечественного производства.

По его словам, использование сетей планируется средним и крупным бизнесом, государственными структурами, крупными и локальными операторами связи, а также частными клиентами в таких направлениях, как добыча полезных ископаемых, геологоразведка, сельское хозяйство, связь, транспорт и туризм.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

