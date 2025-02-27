Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс, усталость и смартфоны: факторы, из-за которых таксисты создают опасность на дорогах
Кастос — крошечный остров без авто и суеты
Кроссоверы, которые могут дать бой Toyota RAV4: рейтинг экспертов
Как приготовить яйца правильно? Один способ даёт максимум пользы, другой – разрушает здоровье
Безглютеновый хлеб на 1 яйце — простой и полезный рецепт
Безопасность прежде всего: Ульяновский автозавод начнет производство подушек безопасности с нуля
Гибкость на максимум: как правильно делать растяжку и чего избегать
Идея детокса на соках может быть опасной: предупреждаем о рисках
Холодный пол и жёсткий диван: эти мелочи убивают уют в вашей гостиной

Угроза из космоса: Китай разрабатывает систему против астероидов

Наука

Китай активно работает над созданием системы защиты, способной предотвратить катастрофические последствия столкновения с крупными небесными телами. Газета China Daily сообщает, что Пекин предпринимает серьезные шаги в этом направлении.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Подготовка специалистов

В феврале 2024 года Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР объявило набор специалистов, в том числе на три должности, связанные с "астероидной обороной". Это рассматривается как часть долгосрочного плана Китая по защите от возможных угроз из космоса.

Эта тема не нова для страны: еще будучи на посту заместителя главы Китайского национального космического управления, У Яньхуа подтверждал, что Пекин разрабатывает систему защиты от околоземных небесных тел. В 2024 году Китай планирует запустить зонд Tianwen-2 с целью сбора образцов грунта с астероида 2016 HO3.

Реальная угроза

27 декабря 2024 года астрономы обнаружили астероид 2024 YR4. Он пролетел на расстоянии 828,8 тыс. км от Земли — это почти вдвое дальше Луны. При этом вероятность его столкновения с планетой 22 декабря 2032 года оценивается в 2%.

"Тем, кто обеспокоен этим сценарием, может быть утешительно знать, что Китай уже готовит защитные меры", — пишет China Daily.

При этом издание подчеркивает, что 2024 YR4 считается самым опасным объектом за последние два десятилетия. В 2004 году аналогичный риск представлял астероид 99942 Apophis, вероятность его удара оценивалась в 2,7%. Если бы он упал на Землю, энергия взрыва была бы сопоставима с детонацией всего мирового ядерного арсенала.

Общая задача человечества

"Вероятность столкновения 2024 YR4 может со временем уменьшиться, но человечеству стоит быть готовым", — подчеркивает автор статьи.

По его мнению, ведущие космические державы должны объединить усилия и сделать всё возможное, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Китайская космическая программа

Пекин активно развивает космическую отрасль. Китай не только занимается исследованиями астероидов и Марса, но и разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники. КНР также продолжает работу над освоением Луны. В 2024 году страна осуществила 68 космических запусков, а ее орбитальная станция открыта для международного сотрудничества.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Садоводство, цветоводство
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать Аудио 
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Садоводство, цветоводство
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ Аудио 
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка
Шоу-бизнес
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Тихое убийство. Как США могут снести Зеленского, не делая этого открыто Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Кастос — крошечный остров без авто и суеты
Кроссоверы, которые могут дать бой Toyota RAV4: рейтинг экспертов
Как приготовить яйца правильно? Один способ даёт максимум пользы, другой – разрушает здоровье
Безглютеновый хлеб на 1 яйце — простой и полезный рецепт
Безопасность прежде всего: Ульяновский автозавод начнет производство подушек безопасности с нуля
Угроза из космоса: Китай разрабатывает систему против астероидов
Гибкость на максимум: как правильно делать растяжку и чего избегать
Страны БРИКС наметили главные направления сотрудничества в 2025 году
Идея детокса на соках может быть опасной: предупреждаем о рисках
Холодный пол и жёсткий диван: эти мелочи убивают уют в вашей гостиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.