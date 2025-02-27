Угроза из космоса: Китай разрабатывает систему против астероидов

Китай активно работает над созданием системы защиты, способной предотвратить катастрофические последствия столкновения с крупными небесными телами. Газета China Daily сообщает, что Пекин предпринимает серьезные шаги в этом направлении.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Подготовка специалистов

В феврале 2024 года Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР объявило набор специалистов, в том числе на три должности, связанные с "астероидной обороной". Это рассматривается как часть долгосрочного плана Китая по защите от возможных угроз из космоса.

Эта тема не нова для страны: еще будучи на посту заместителя главы Китайского национального космического управления, У Яньхуа подтверждал, что Пекин разрабатывает систему защиты от околоземных небесных тел. В 2024 году Китай планирует запустить зонд Tianwen-2 с целью сбора образцов грунта с астероида 2016 HO3.

Реальная угроза

27 декабря 2024 года астрономы обнаружили астероид 2024 YR4. Он пролетел на расстоянии 828,8 тыс. км от Земли — это почти вдвое дальше Луны. При этом вероятность его столкновения с планетой 22 декабря 2032 года оценивается в 2%.

"Тем, кто обеспокоен этим сценарием, может быть утешительно знать, что Китай уже готовит защитные меры", — пишет China Daily.

При этом издание подчеркивает, что 2024 YR4 считается самым опасным объектом за последние два десятилетия. В 2004 году аналогичный риск представлял астероид 99942 Apophis, вероятность его удара оценивалась в 2,7%. Если бы он упал на Землю, энергия взрыва была бы сопоставима с детонацией всего мирового ядерного арсенала.

Общая задача человечества

"Вероятность столкновения 2024 YR4 может со временем уменьшиться, но человечеству стоит быть готовым", — подчеркивает автор статьи.

По его мнению, ведущие космические державы должны объединить усилия и сделать всё возможное, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Китайская космическая программа

Пекин активно развивает космическую отрасль. Китай не только занимается исследованиями астероидов и Марса, но и разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники. КНР также продолжает работу над освоением Луны. В 2024 году страна осуществила 68 космических запусков, а ее орбитальная станция открыта для международного сотрудничества.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

