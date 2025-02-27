Хотели личного помощника? Теперь ИИ не только подскажет, но и закажет всё необходимое

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1:44
Наука

В январе OpenAI представила своего нового агента Operator, который способен управлять браузером в облаке так, как это делал бы человек, выполняя различные задачи в интернете.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

В одной из демонстраций сотрудник попросил ChatGPT найти рецепт и затем сделать покупки на сайте Instacart.

Изначально агент был доступен только подписчикам ChatGPT Pro в США, но теперь он доступен большинству пользователей ChatGPT Pro в других странах, за исключением ЕС, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии, вероятно, из-за европейских правил.

OpenAI уже работает над тем, чтобы внедрить Operator в Евросоюзе. Также ожидается, что в будущем OpenAI предложит Operator и для более дешевых подписок, так как стоимость ChatGPT Pro составляет 200 долларов в месяц. В своем январском анонсе компания сообщила, что планирует расширить доступ к Operator для большего числа пользователей, включая Team и Enterprise, а также интегрировать его функции напрямую в ChatGPT, как только будет обеспечена безопасность и простота использования.

Конкуренция в сфере искусственного интеллекта нарастает. Например, Google уже представила своего агента Mariner, который способен выполнять онлайн-задачи в браузере Chrome, пишет presse-citron.

Французский стартап Mistral также разрабатывает ИИ-агента, ориентированного на профессиональное использование, который позволит интегрировать чат с рабочей средой (документы, электронная почта и базы данных) с возможностью создания многоступенчатых агентов для автоматизации рутинных задач.

Уточнения

Бра́узер — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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