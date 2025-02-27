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Запомните океаны такими — через 75 лет их будет не узнать, и вот почему

1:24
Наука

За миллиарды лет цвет океанов менялся под воздействием химических и биологических процессов на Земле.

Остров
Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Остров

Когда-то они имели зеленоватые оттенки из-за растворенного железа, но с увеличением кислорода в воде стали голубыми. Однако это хрупкое равновесие сейчас нарушается. Из-за глобального потепления меняется распределение фитопланктона, что уже приводит к заметным изменениям, видимым из космоса. Если эта тенденция сохранится, зеленые океаны могут вернуться к концу столетия.

Сейчас глобальное потепление нарушает баланс океанов. Исследования Массачусетского технологического института показывают, что к 2100 году более 50% океанов изменят свой цвет из-за повышения температуры. В некоторых районах это приведет к уменьшению фитопланктона и усилению синего цвета, а в других — к увеличению зеленых оттенков. Уже сейчас 56% океанов изменили свой цвет за последние два десятилетия, что ученые рассматривают как сигнал серьезных экологических нарушений.

Спутники помогают отслеживать эти изменения, фиксируя колебания света, отраженного от океана, и становятся важным инструментом для наблюдения за крупномасштабными экологическими трансформациями, пишет science-et-vie.

Уточнения

Фитопланкто́н — часть планктона, которая может осуществлять процесс фотосинтеза.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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