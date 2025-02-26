Акробат без диплома: маленький, но мощный робот-гуманоид выполняет сальто вперёд

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2017 году компания Atlas из Boston Dynamics сделала фурор: представила первого робота, который выполнил сальто назад.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

А вот теперь китайский робот-гуманоид PM01 от компании EngineAI из Шэньчжэня сделал сальто вперед — казалось бы, похоже, но на самом деле это гораздо сложнее.

PM01 был представлен в декабре 2024 года и является уменьшенной версией робота SE01, который привлек внимание своей человеческой походкой. У него более низкий центр тяжести и меньший вес, что помогло ему в акробатике. На видео можно увидеть, как PM01 делает серию прыжков вперед. Хотя его прием еще не идеален, он все равно выглядит довольно впечатляюще.

Робот стоит 13 700 долларов и имеет рост 138 см при весе 40 кг. У него шесть степеней свободы в каждой ноге и по пять в каждой руке, что в сумме дает 23 степени свободы. Он может двигаться со скоростью 2 м/с (7,2 км/ч) и обладает максимальным крутящим моментом в 300 Нм.

PM01 оснащен камерой глубины Intel RealSense D435i и работает на двух чипах Intel N97 и Nvidia Jetson Orin. Его съемная батарея емкостью 10 000 мАч обеспечивает около двух часов работы. Несмотря на то, что робот еще не предназначен для домашнего использования, с учетом быстрого развития технологий искусственного интеллекта и снижения цен, вполне возможно, что вскоре мы увидим его повсюду, пишет futura-sciences.

Уточнения

Акроба́тика — разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку.

