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С современного на человеческий — эта разработка сотрет грань между поколениями

2:03
Наука

Изобретения должны быть безопасны и приносить максимальную пользу человечеству — главное правило, которым руководствуются студенты Московского авиационного института при работе над личными проектами. Об одном из таких полезных изобретений рассказала студентка кафедры 806 "Вычислительная математика и программирование" Дарья Иванченко.

Друзья сидят на бордюре на улице
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Друзья сидят на бордюре на улице

Девушка задалась целью разработать такой IT-инструмент, который бы был максимально полезен в бытовой жизни. В итоге её проектом стала уникальная программа, способная распознавать в аудиофайлах сленговые слова и заменять их на литературные варианты. Принцип работы — максимально прост. Для начала пользователю необходимо создать словарь: записать сленговые выражения, которые необходимо обнаруживать в аудиозаписях.

Затем программа преобразует звуки в набор коэффициентов, то есть буквально — в числа. После чего через систему анализа проходит исходная аудиодорожка, которую нужно проверить на сленг. Следом динамический алгоритм программы сравнивает оба набора коэффициентов и в том месте, где они наиболее похожи, находит искомое слово, заменяя его на приятный, литературный аналог.

— Сложнее всего оказалось добиться более-менее приемлемой точности, приходилось долго подбирать нужные коэффициенты, — поделилась Дарья.

Сегодня разработка студентки МАИ не имеет аналогов в России. До сих пор работу по замене нежелательных слов в звуковых дорожках специалистам приходиться делать вручную. Ещё одно важное преимущество инструмента — в том, что замена производится голосом говорящего. Тем самым достигается максимально органичное звучание речи.

Как отметила Иванченко, в будущем программу можно адаптировать для работы с живой речью: она сможет очищать речь говорящего от сленговых и нецензурных слов в прямых эфирах СМИ.

Уточнения

Сленг — набор слов или новых значений существующих слов, а также выражений, составляющих слой разговорной лексики (употребляемых в различных группах), не совпадающий с нормой литературного языка.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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