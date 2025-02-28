Жизнь — это игра на выживание, и природа научилась менять правила в свою пользу

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Наука

Эволюция живых организмов — это процесс, который сопровождается постоянными изменениями. Однако новое исследование показывает, что сама эволюция со временем может становиться "лучше".

эволюция
Фото: American Museum of Natural History by Charles R. Knight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
эволюция

Биологи утверждают, что способность живых существ адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды может возрастать, если изменения не происходят слишком быстро.

Как это работает?

Ученые долго задавались вопросом: меняется ли сам процесс эволюции с течением времени? В новом исследовании, биологи предполагают, что "эволюционируемость" может увеличиваться благодаря "тонкой настройке" реакции популяции на изменения окружающей среды. Важно, чтобы эти изменения не были слишком стремительными.

"Жизнь действительно очень хорошо справляется с решением проблем", — говорит биолог Луис Заман, из Мичиганского университета и ведущий автор исследования.

Посмотрите вокруг: жизнь удивительно разнообразна, и всё это произошло от одного предка. Почему эволюция так изобретательна? Возможно, эта способность развилась сама по себе.

Эксперимент с виртуальными организмами

Для проверки своей гипотезы Заман и его команда использовали компьютерную программу, моделирующую виртуальные организмы.

Эти существа жили в среде, где они должны были выбирать между двумя видами ягод — красными и синими, каждая из которых была либо питательной, либо ядовитой.

Когда исследователи меняли условия (периодически меняя, какие ягоды съедобны), популяции становились более адаптированными, а их способность приспосабливаться увеличивалась.

Но только если изменения происходили постепенно — когда же они были слишком быстрыми, организмы не успевали адаптироваться за одно поколение.

Что за этим стоит

Основной фактор, который позволял популяциям становиться более адаптивными, — это высокая частота мутаций и увеличение числа полезных мутаций. Чем больше изменений, тем больше вариантов для выживания и процветания.

Однако важно, чтобы мутации не шли слишком быстро, иначе популяции не успевают стабилизироваться.

Авторы исследования уверены, что это открытие относится не только к виртуальным микробам, но и к более сложным формам жизни.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Термин предложен Хуго де Фризом в 1901 году.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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