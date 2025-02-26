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Марсианские пляжи без кокосов: что скрывают отложения южной Утопии Планиции планеты

1:19
Наука

Исследования показывают, что на Марсе когда-то были пляжи.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Ученые нашли обширные отложения, похожие на те, что есть на берегах Земли, в районе южной Утопии Планиции, это такая равнина, протяженностью 3200 километров на севере Марса. Это открытие подтверждает существование большого водоема на этой планете..

 Несмотря на то, что есть признаки воды, исследования показывают, что, возможно, были только реки. Ученые указывают на недостаток доказательств для подтверждения теории об океане, хотя новые снимки показывают, что океаны могли занимать треть поверхности планеты.

Доктор Бенджамин Карденас из Пенсильвании говорит, что его команда использовала радар для поиска структур, указывающих на воду. Найденные отложения свидетельствуют о приливах, волнах на водоемах Марса, которые могли существовать долгое время.

Это открытие не только поддерживает идею о существовании океана, но и предполагает, что Марс мог быть местом для жизни, ведь именно на границе воды и суши жизнь на Земле впервые появилась. Карденас считает, что это отличное место для следующих миссий на поиски признаков жизни, пишет science-et-vie.

Уточнения

Пляж — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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