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Все семь планет в одной линии: как правильно наблюдать за редким астрономическим явлением

2:03
Наука

Это уникальное событие будет доступно для наблюдения во всей своей красе, хотя для полного восприятия картины потребуется хороший телескоп.

парад планет
Фото: freepik
парад планет

Что за "парад планет"?

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ряд в ночном небе. Хотя большинство из этих планет можно наблюдать с января, Меркурий присоединился к этому зрелищу лишь на несколько дней.

Для того чтобы увидеть всё в деталях, вам понадобится телескоп, так как два мира — Уран и Нептун — будут слишком тусклыми для восприятия невооружённым глазом. Особенно трудно будет разглядеть Сатурн, так как он будет располагаться низко над горизонтом.

Когда и где лучше всего наблюдать?

Для жителей Северного полушария лучшее время для наблюдения — сразу после захода солнца в пятницу около 20:30 по местному времени.

В это время планеты будут наиболее видны. Однако помимо Меркурия и Венеры, другие планеты могут быть сложными для восприятия из-за яркости заходящего солнца.

Как планеты выстраиваются?

Планетарные соединения происходят, когда несколько планет из Солнечной системы оказываются в одном положении на небе. Это иллюзия с нашей точки зрения на Земле, так как на самом деле планеты остаются на огромных расстояниях друг от друга.

Такие соединения случаются нечасто, а каждая новая планета, добавленная к списку, делает выравнивание ещё более редким.

Не стоит забывать, что такие события требуют определённых условий. Например, Меркурий, Венера и Земля выстраиваются в одну линию на небе каждые 39,6 лет, а полное выравнивание всех восьми планет Солнечной системы никогда не случится — для этого нужно было бы дождаться 396 миллиардов лет, что невозможно, учитывая эволюцию нашего Солнца.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма - планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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