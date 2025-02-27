Океаны нагреваются быстрее, чем 40 лет назад: как это влияет на погоду и экономику

Океаны прогреваются с угрожающей скоростью. Новое исследование подтверждает, что они нагреваются в четыре раза быстрее, чем в конце 80-х годов. Это тревожный сигнал о быстром изменении климата, которое несет далеко идущие последствия для экосистем, погоды и экономики.
Темпы потепления мировых океанов достигли 0,27 °C за десятилетие, что в четыре раза быстрее, чем 40 лет назад (0,06 °C). В 2024 году температура океанов была на 0,6 °C выше, чем в среднем за период 1981–2010 гг.
Это говорит о том, что планета испытывает резкое повышение температуры, что нарушает глобальную климатическую систему.
"При изменении климата темп определяют океаны", — предупреждает профессор Кристофер Мерчант из университета Рединга.
Хотя Эль-Ниньо тоже способствует потеплению, более 40% экстремальной жары объясняется именно поглощением тепла океанами.
Исследование показало, что изменения климата не объясняются только природными процессами. Сжигание ископаемого топлива — основной фактор, ускоряющий потепление.
"Это исследование показывает, что ущерб от выбросов намного серьезнее, чем мы думали." — подчеркивает профессор Ким Кобб из Института окружающей среды в Брауне.
Потепление океанов приводит к целому ряду глобальных проблем:
Эти изменения могут привести к серьезным последствиям для населения и экономики по всему миру.
Если меры по сокращению выбросов не будут приняты, потепление океанов в ближайшие 20 лет может ускориться еще сильнее.
"Не делать этого — будет дороже", — говорит Мерчант.
Влияние потепления уже ощущается на материках, как это видно на примере разрушительных пожаров в Калифорнии.
Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.