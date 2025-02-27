Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неделя в бою: Российский солдат спас раненого командира под Часовым Яром
В Китае CRRC установила рекорд с новой плавучей ветротурбиной Qihang
Не сажайте что попало: какие растения действительно полезны для деревьев вашего сада
Клоны среди нас? Почему клонирование людей остаётся под строгим запретом
Как инвесторы повлияли на рынок аренды – причины роста цен на аренды однокомнатных квартир и студий
Город будущего: как ОАЭ меняют пространство вокруг нас
Ошибка владельцев частных домов: почему собакам нужны прогулки за пределами двора
Пятна от ручки исчезнут: уксус и лимонная кислота творят чудеса с одеждой — вот что нужно сделать
Курская область, Глушковский район: сложная обстановка, по словам российского бойца

Океаны нагреваются быстрее, чем 40 лет назад: как это влияет на погоду и экономику

2:24
Наука

Океаны прогреваются с угрожающей скоростью. Новое исследование подтверждает, что они нагреваются в четыре раза быстрее, чем в конце 80-х годов. Это тревожный сигнал о быстром изменении климата, которое несет далеко идущие последствия для экосистем, погоды и экономики.

Уровень океана
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Уровень океана

Потепление океанов: тревожные цифры

Темпы потепления мировых океанов достигли 0,27 °C за десятилетие, что в четыре раза быстрее, чем 40 лет назад (0,06 °C). В 2024 году температура океанов была на 0,6 °C выше, чем в среднем за период 1981–2010 гг.

Это говорит о том, что планета испытывает резкое повышение температуры, что нарушает глобальную климатическую систему.

"При изменении климата темп определяют океаны", — предупреждает профессор Кристофер Мерчант из университета Рединга.

Хотя Эль-Ниньо тоже способствует потеплению, более 40% экстремальной жары объясняется именно поглощением тепла океанами.

Человеческий фактор в ускорении потепления

Исследование показало, что изменения климата не объясняются только природными процессами. Сжигание ископаемого топлива — основной фактор, ускоряющий потепление.

"Это исследование показывает, что ущерб от выбросов намного серьезнее, чем мы думали." — подчеркивает профессор Ким Кобб из Института окружающей среды в Брауне.

Риски для человечества

Потепление океанов приводит к целому ряду глобальных проблем:

  • Частые экстремальные погодные явления (ураганы, ливни)
  • Повышение уровня моря
  • Таяние ледников
  • Изменения в сельском хозяйстве
  • Массовая миграция из уязвимых регионов

Эти изменения могут привести к серьезным последствиям для населения и экономики по всему миру.

Время действовать

Если меры по сокращению выбросов не будут приняты, потепление океанов в ближайшие 20 лет может ускориться еще сильнее.

"Не делать этого — будет дороже", — говорит Мерчант.

Влияние потепления уже ощущается на материках, как это видно на примере разрушительных пожаров в Калифорнии.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Экономика и бизнес
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды Аудио 
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Садоводство, цветоводство
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Последние материалы
Ошибка владельцев частных домов: почему собакам нужны прогулки за пределами двора
Пятна от ручки исчезнут: уксус и лимонная кислота творят чудеса с одеждой — вот что нужно сделать
Курская область, Глушковский район: сложная обстановка, по словам российского бойца
"Искандер" поразил цель: уничтожена позиция ВСУ в Сумской области
Климатическая катастрофа не за горами: Земля нагреется на 3 градуса уже к 2070 году
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Россиянка Юлия Павликова победила в конкурсе "Мисс Европа - 2025"
Новый рубеж: Китай создал двигатель, открывающий путь к гиперзвуковым полетам в космос
Ваши суставы молят о пощаде: одна привычка делает артрит неизбежным
Мягкий, нежный и высокий: как приготовить омлет, который не опадёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.