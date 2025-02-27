Океаны нагреваются быстрее, чем 40 лет назад: как это влияет на погоду и экономику

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Океаны прогреваются с угрожающей скоростью. Новое исследование подтверждает, что они нагреваются в четыре раза быстрее, чем в конце 80-х годов. Это тревожный сигнал о быстром изменении климата, которое несет далеко идущие последствия для экосистем, погоды и экономики.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Уровень океана

Потепление океанов: тревожные цифры

Темпы потепления мировых океанов достигли 0,27 °C за десятилетие, что в четыре раза быстрее, чем 40 лет назад (0,06 °C). В 2024 году температура океанов была на 0,6 °C выше, чем в среднем за период 1981–2010 гг.

Это говорит о том, что планета испытывает резкое повышение температуры, что нарушает глобальную климатическую систему.

"При изменении климата темп определяют океаны", — предупреждает профессор Кристофер Мерчант из университета Рединга.

Хотя Эль-Ниньо тоже способствует потеплению, более 40% экстремальной жары объясняется именно поглощением тепла океанами.

Человеческий фактор в ускорении потепления

Исследование показало, что изменения климата не объясняются только природными процессами. Сжигание ископаемого топлива — основной фактор, ускоряющий потепление.

"Это исследование показывает, что ущерб от выбросов намного серьезнее, чем мы думали." — подчеркивает профессор Ким Кобб из Института окружающей среды в Брауне.

Риски для человечества

Потепление океанов приводит к целому ряду глобальных проблем:

Частые экстремальные погодные явления (ураганы, ливни)

Повышение уровня моря

Таяние ледников

Изменения в сельском хозяйстве

Массовая миграция из уязвимых регионов

Эти изменения могут привести к серьезным последствиям для населения и экономики по всему миру.

Время действовать

Если меры по сокращению выбросов не будут приняты, потепление океанов в ближайшие 20 лет может ускориться еще сильнее.

"Не делать этого — будет дороже", — говорит Мерчант.

Влияние потепления уже ощущается на материках, как это видно на примере разрушительных пожаров в Калифорнии.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

