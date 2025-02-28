Лондон содрогнулся: имя самого загадочного убийцы всплыло спустя век

Более века личность Джека-потрошителя оставалась нераскрытой, внушая страх и порождая множество теорий. Однако современные ДНК-технологии позволили пролить свет на эту загадку.
Осенью 1888 года Лондон был потрясен серией жестоких убийств в районе Уайтчапел. Жертвами стали по меньшей мере пять женщин:
Убийца не только лишал их жизни, но и жестоко изувечивал тела, забирая с собой некоторые органы. Несмотря на усилия полиции, личность преступника оставалась неизвестной.
Ключ к разгадке оказался в шали, найденной на месте убийства Кэтрин Эддоус. В 2007 году исследователь Рассел Эдвардс приобрел этот предмет на аукционе и инициировал ДНК-анализ. Эксперты Яри Лоухелайнен и Дэвид Миллер провели исследование биоматериалов, обнаруженных на шали, и сравнили их с ДНК потомков жертвы и одного из подозреваемых.
Результаты показали совпадение с Аароном Косминским, польским эмигрантом и парикмахером, проживавшим в Лондоне в то время.
Косминский был одним из главных подозреваемых в деле Джека-потрошителя. В 1889 году его арестовали после опознания свидетелем, видевшим его с одной из жертв. Однако из-за отсутствия официальных показаний его отпустили. Позднее Косминский был помещен в психиатрическую лечебницу, где провел остаток жизни и скончался в 1919 году.
Несмотря на убедительные результаты ДНК-анализа, некоторые ученые выражают сомнения. Критики указывают на возможное загрязнение улики и отсутствие независимой проверки данных. Профессор сэр Алек Джефрис отметил необходимость дополнительной экспертизы и прозрачности в исследовании.
Хотя современные технологии приблизили нас к разгадке тайны Джека-потрошителя, окончательный вердикт еще не вынесен. Историки и криминалисты продолжают изучать новые данные, стремясь окончательно установить истину.
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