Лондон содрогнулся: имя самого загадочного убийцы всплыло спустя век

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Более века личность Джека-потрошителя оставалась нераскрытой, внушая страх и порождая множество теорий. Однако современные ДНК-технологии позволили пролить свет на эту загадку.

Фото: unsplash.com by Phoebe Strafford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лес

Кем был Джек-потрошитель

Осенью 1888 года Лондон был потрясен серией жестоких убийств в районе Уайтчапел. Жертвами стали по меньшей мере пять женщин:

Мэри Энн Николс (31 августа)

Энни Чапмен (8 сентября)

Элизабет Страйд (30 сентября)

Кэтрин Эддоус (30 сентября, через 45 минут после Страйд)

Мэри Джейн Келли (9 ноября)

Убийца не только лишал их жизни, но и жестоко изувечивал тела, забирая с собой некоторые органы. Несмотря на усилия полиции, личность преступника оставалась неизвестной.

Прорыв в расследовании

Ключ к разгадке оказался в шали, найденной на месте убийства Кэтрин Эддоус. В 2007 году исследователь Рассел Эдвардс приобрел этот предмет на аукционе и инициировал ДНК-анализ. Эксперты Яри Лоухелайнен и Дэвид Миллер провели исследование биоматериалов, обнаруженных на шали, и сравнили их с ДНК потомков жертвы и одного из подозреваемых.

Результаты показали совпадение с Аароном Косминским, польским эмигрантом и парикмахером, проживавшим в Лондоне в то время.

Аарон Косминский: подозреваемый

Косминский был одним из главных подозреваемых в деле Джека-потрошителя. В 1889 году его арестовали после опознания свидетелем, видевшим его с одной из жертв. Однако из-за отсутствия официальных показаний его отпустили. Позднее Косминский был помещен в психиатрическую лечебницу, где провел остаток жизни и скончался в 1919 году.

Сомнения и критика

Несмотря на убедительные результаты ДНК-анализа, некоторые ученые выражают сомнения. Критики указывают на возможное загрязнение улики и отсутствие независимой проверки данных. Профессор сэр Алек Джефрис отметил необходимость дополнительной экспертизы и прозрачности в исследовании.

Хотя современные технологии приблизили нас к разгадке тайны Джека-потрошителя, окончательный вердикт еще не вынесен. Историки и криминалисты продолжают изучать новые данные, стремясь окончательно установить истину.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

