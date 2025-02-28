Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто испытание, а личный вызов: Виктория Боня в апреле отправится покорять Эверест
Эффект дарсонваля: миф или реальность? Разбираем, помогает ли он коже
Почему дешевле поехать в Париж, чем на поезде из Лондона в Манчестер
Экономическая колония: Украина отдаёт США контроль над своими недрами
Никогда не поздно: вот когда на самом деле нужно вести собаку к кинологу
Как стать уверенным в себе за одну сессию: раскрыты подробности о гипнозе
У соседа капуста как футбольный мяч, а у вас еле завязывается? Возможно, вы упускаете важный момент
Течёт радиатор? Простые способы ремонта без замены
Этой части курицы лучше избегать в питании, и вот почему

Лондон содрогнулся: имя самого загадочного убийцы всплыло спустя век

2:36
Наука

Более века личность Джека-потрошителя оставалась нераскрытой, внушая страх и порождая множество теорий. Однако современные ДНК-технологии позволили пролить свет на эту загадку.

Лес
Фото: unsplash.com by Phoebe Strafford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лес

Кем был Джек-потрошитель

Осенью 1888 года Лондон был потрясен серией жестоких убийств в районе Уайтчапел. Жертвами стали по меньшей мере пять женщин:

  • Мэри Энн Николс (31 августа)
  • Энни Чапмен (8 сентября)
  • Элизабет Страйд (30 сентября)
  • Кэтрин Эддоус (30 сентября, через 45 минут после Страйд)
  • Мэри Джейн Келли (9 ноября)

Убийца не только лишал их жизни, но и жестоко изувечивал тела, забирая с собой некоторые органы. Несмотря на усилия полиции, личность преступника оставалась неизвестной.

Прорыв в расследовании

Ключ к разгадке оказался в шали, найденной на месте убийства Кэтрин Эддоус. В 2007 году исследователь Рассел Эдвардс приобрел этот предмет на аукционе и инициировал ДНК-анализ. Эксперты Яри Лоухелайнен и Дэвид Миллер провели исследование биоматериалов, обнаруженных на шали, и сравнили их с ДНК потомков жертвы и одного из подозреваемых.

Результаты показали совпадение с Аароном Косминским, польским эмигрантом и парикмахером, проживавшим в Лондоне в то время.

Аарон Косминский: подозреваемый

Косминский был одним из главных подозреваемых в деле Джека-потрошителя. В 1889 году его арестовали после опознания свидетелем, видевшим его с одной из жертв. Однако из-за отсутствия официальных показаний его отпустили. Позднее Косминский был помещен в психиатрическую лечебницу, где провел остаток жизни и скончался в 1919 году.

Сомнения и критика

Несмотря на убедительные результаты ДНК-анализа, некоторые ученые выражают сомнения. Критики указывают на возможное загрязнение улики и отсутствие независимой проверки данных. Профессор сэр Алек Джефрис отметил необходимость дополнительной экспертизы и прозрачности в исследовании.

Хотя современные технологии приблизили нас к разгадке тайны Джека-потрошителя, окончательный вердикт еще не вынесен. Историки и криминалисты продолжают изучать новые данные, стремясь окончательно установить истину.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Авто
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Очарованным Трампом посвящается. США с союзниками будут продолжать накачивать Киев оружием Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Последние материалы
Как заснуть за 60 секунд: попробуйте эти методы и забудьте о бессоннице
Больше нагрузки — меньше жира: 10 способов усложнить домашние тренировки
Копилка здоровья: 3 финика в день спасут от ожирения и болезней суставов — вы удивитесь результату
Купил тормозные колодки онлайн – теперь не торможу, а лечу
Украина конфисковала активы Татнефти: десятки АЗС и нефтебаз перешли государству
Очарованным Трампом посвящается. США с союзниками будут продолжать накачивать Киев оружием
Чистка зубов кошке: зачем нужна и как избежать проблем — инструкция
Прямые рейсы в Ирак: новое направление для российских авиакомпаний
Забудьте про таблетки от аллергии: этот простой способ питания творит чудеса
Безопасное омоложение: попробуйте лучшие методы подтяжки лица без уколов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.