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Электрический двигатель с мощностью гоночного авто — будущее уже здесь

2:30
Наука

Возможно ли сделать электромобили ещё быстрее и легче? Кажется, что ответ найден. Компания Donut Lab из Хельсинки представила инновационный электродвигатель, который может радикально изменить рынок автомобилей.

Автомобиль будущего
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль будущего

Мощность в компактном размере

Представьте двигатель, весом всего 40 кг, но развивающий целых 845 л. с. и крутящий момент 3171 фунт-фут. Для сравнения, это больше мощности, чем у некоторых спортивных автомобилей.

Важно, что такой мотор можно встроить прямо в колеса — это не просто улучшение, а настоящая революция в производстве электромобилей.

Меньше деталей — меньше проблем

Сегодня в большинстве электромобилей используются тяжёлые и громоздкие моторы. Donut Lab пошла по инноваторскому пути: её электродвигатель интегрирован в колесо.

Это не только делает авто легче и дешевле в производстве, но и сокращает количество деталей, которые могут ломаться, снижая стоимость ремонта.

Новые горизонты для транспорта

Инновации компании распространяются далеко за пределы автомобилей. Donut Lab разрабатывает двигатели разных размеров для мотоциклов, полуприцепов и даже дронов.

Например, для мотоциклов с 17-дюймовыми колесами этот мотор может развивать 201 л. с. и весить всего 37 фунтов. А миниатюрная версия для дронов весит всего 1,5 кг и значительно увеличивает их эффективность.

Технология, которая была в разработке 100 лет назад

Идея интеграции двигателей в колеса появилась ещё более 100 лет назад, когда Porsche экспериментировала с такими технологиями.

Однако они не могли стать практичными из-за своего веса и мощности. Сегодня Donut Lab, используя новые материалы и решения, сделала этот концепт реальностью.

Электрическое будущее, которое уже рядом

Компания уже успешно интегрировала свои двигатели в электровелосипеды Verge Motorcycles, которые разгоняются с 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды — это так же быстро, как некоторые суперкаров!

Несмотря на то, что Donut Lab ещё не подписала крупные контракты с автопроизводителями, их технология вызывает бурный интерес.

Уточнения

Электрический двигатель - электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия посредством взаимодействия электромагнитных полей статора и ротора преобразуется в механическую.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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