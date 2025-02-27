Мир на пороге климатического хаоса: что ждёт человечество в скором будущем?

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Современные модели искусственного интеллекта, анализируя сотни научных исследований, представляют тревожное будущее Земли. Согласно их прогнозам, климатические изменения приведут к беспрецедентным катастрофам, которые могут затмить даже самые мрачные сценарии голливудских блокбастеров. Однако избежать этой судьбы можно, если срочно принять меры. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, шансы на это остаются крайне низкими.

Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info жара

Климатологи подчёркивают, что наибольшую угрозу представляют повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и небывалый рост температур. Если выбросы углерода не будут сокращены, к концу XXI века количество природных катастроф значительно увеличится.

По данным климатической службы "Коперник", 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности Земли достигла 15,1°C, впервые превысив критический порог в 1,5°C относительно доиндустриального уровня.

Специалисты полагают, что тенденция сохранится: средние температуры продолжат расти. Межправительственная группа по изменению климата (МГЭИК) рассматривает три сценария развития событий.

Оптимистичный вариант: к 2050 году выбросы углекислого газа сократятся до нуля, что позволит избежать катастрофического повышения температуры

Промежуточный прогноз: уровень выбросов останется стабильным до середины века, а затем начнёт снижаться, что приведёт к росту температуры на 2,7°C к 2100 году

Наихудший сценарий: выбросы продолжат расти, и к концу века температура увеличится на 4,4°C, что вызовет массовые засухи и разрушительные последствия для экосистем.

В докладе ООН говорится, что распространение засухи представляет собой экзистенциальную угрозу. С начала 1990-х годов засушливые территории увеличились на треть относительно площади Индии и теперь занимают 40% суши, не считая Антарктиды.

Если не предпринять срочных мер, к 2100 году число людей, живущих в условиях постоянной засухи, возрастёт с 2,3 до 5 миллиардов. В Европе риск внезапных засух увеличится с 32% до 53%, что приведёт к катастрофическим последствиям для стран, уже страдающих от нехватки воды.

Изменение климата затрагивает не только сушу, но и морские глубины. В 1980-х температура океанов росла со скоростью 0,06°C за десятилетие, но последние исследования показали, что этот показатель увеличился до 0,27°C. Ускорение процесса приведёт к тому, что за 20 лет уровень нагрева превысит показатели последних 40 лет.

Учёные из Сингапура предупреждают: если выбросы не снизятся, уровень мирового океана может подняться на 1,9 метра. Это поставит под угрозу существование множества прибрежных городов, включая Нью-Йорк, Бостон, Майами и Атлантик-Сити.

К 2100 году более половины ледников планеты исчезнет, а европейские Альпы потеряют 75% снежного покрова при высоком уровне выбросов. Арктика изменится до неузнаваемости, что вызовет разрушительные штормы, ускоренное таяние вечной мерзлоты и повышение уровня моря.

Кроме того, таяние льдов ослабит термохалинную циркуляцию — систему глубоководных течений, регулирующих климат Земли.

Из-за роста температуры атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к увеличению числа катастрофических ливней. По данным британских метеорологов, к 2100 году вероятность самых сильных дождей возрастёт в 10 раз.

С другой стороны, в отдельных регионах уровень осадков стремительно падает. В Великобритании, например, летние дожди могут сократиться на 47%, а зимние увеличиться на 35%.

Особую тревогу вызывают так называемые мегаураганы. Потепление океанов создаёт идеальные условия для формирования разрушительных штормов. Уже сейчас учёные предлагают расширить шкалу Саффира-Симпсона, добавив шестую категорию для ураганов с ветрами до 300 км/ч и волнами 7-8 метров высотой.

Несмотря на усилия развитых стран, загрязнение воздуха остаётся серьёзной проблемой. В городах с высоким уровнем индустриализации, особенно в Азии, ситуация только ухудшается. Например, в Дели уровень загрязнения воздуха уже превышает нормы ВОЗ в 20 раз.

К 2100 году рост температур и снижение количества осадков усилят концентрацию вредных частиц в атмосфере. Это приведёт к росту заболеваний лёгких, сердечно-сосудистых проблем и миллионов преждевременных смертей.

Исследования показывают, что к концу XXI века число смертей от жары в Европе увеличится на 50%. Даже при благоприятном развитии событий от высоких температур ежегодно будут погибать 8 000 человек, а при худшем сценарии — до 80 000.

Если учесть сочетание жары, загрязнения воздуха и экстремальных погодных явлений, число жертв климатической катастрофы может достигнуть десятков миллионов.

Уточнения

Термохали́нная циркуля́ция — циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности воды, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солёности в океане. Понижение температуры и увеличение солености жидкости увеличивают ее плотность.

