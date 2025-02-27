Прорыв в технологии хранения данных: стекло, которое запоминает информацию

2:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Китая сделали большой шаг в развитии технологий хранения информации. Им удалось создать фотохромное стекло, которое способно менять цвет при воздействии зелёного лазера, оставаясь стабильным на протяжении долгого времени. Этот материал можно применять для создания перезаписываемых оптических носителей данных.

Фото: commons.wikimedia.org by IraBilay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сквозь стекло

Фотохромное стекло: как оно работает

В основе разработки лежит стекло с ионами марганца и тербия. Его главная особенность — способность менять цвет под воздействием зелёного лазера. Окрашивание происходит мгновенно, и, что важно, не исчезает даже при длительном освещении другими источниками света.

"Высокая прозрачность этого стекла позволяет использовать его в качестве трёхмерного хранилища информации. С помощью лазера можно формировать изображения внутри стекла, многократно записывать, стирать и считывать данные, что открывает путь к созданию сверхплотных оптических накопителей", — отмечают авторы исследования.

Альтернатива традиционным носителям

Разработка учёных из Китайского университета геонаук в Ухане под руководством профессора Ли Гогана нацелена на поиск новых решений для хранения данных.

Современные жёсткие диски и флеш-память имеют ограничения по надёжности и плотности записи. В отличие от них, оптические носители с фотохромными свойствами обладают рядом преимуществ:

высокая плотность записи;

долговечность и стабильность данных;

возможность многократного использования.

Чем это лучше существующих технологий

Ранее попытки создания подобных носителей сталкивались с проблемами: большинство фотохромных материалов изменяют цвет только под воздействием ультрафиолета, при этом их стабильность оставляет желать лучшего. Китайские исследователи нашли решение: они добавили в стекло ионы марганца, тербия и сурьмы, что позволило добиться высокой стойкости окраски.

Проведённые опыты показали, что стекло остаётся окрашенным даже при интенсивном освещении в течение получаса. Однако нагрев до 550°C возвращает материал в исходное состояние, после чего на него можно записывать новые данные. Кроме того, информация может записываться в несколько слоёв, что значительно увеличивает ёмкость хранения.

Перспективы технологии

Созданный материал открывает новые возможности в сфере хранения информации. Возможность многократной записи, высокая плотность данных и надёжность делают его перспективным для использования в будущем. Учёные уверены, что дальнейшее развитие этой технологии приведёт к появлению новых сверхплотных оптических накопителей, которые смогут заменить привычные носители информации.

Уточнения

Стекло́ - вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.

