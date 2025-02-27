Новая сталь для нефтегазовой отрасли: прорыв в защите от коррозии

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) разработана уникальная технология, способная повысить прочность и защиту от коррозии сталей, используемых в нефтегазовых трубопроводах.

Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Физик

Исследователи предлагают заменить традиционные сплавы на бейнитные низкоуглеродистые стали, что позволит не только продлить срок службы оборудования, но и снизить затраты на его производство.

В чём суть технологии

Специалисты ТГУ создали методику, которая позволяет увеличить прочностные характеристики низкоуглеродистых низколегированных сталей до уровня К60. При этом коррозионная стойкость материала остаётся на высоком уровне. Такой подход делает трубы более надёжными и долговечными, что критично для нефтяной промышленности.

Экстремальные условия эксплуатации

Нефтепромысловые среды агрессивны: постоянное воздействие влаги, высокие температуры, давление и химические реагенты ускоряют разрушение металла. В университетской разработке учтены все эти факторы. Бейнитные стали обладают уникальной микроструктурой, обеспечивающей высокую механическую прочность и устойчивость к коррозии, что делает их идеальным решением для строительства трубопроводов.

Опасность коррозии и новые вызовы

"Нефть, особенно первородная, содержит большое количество агрессивных компонентов, разрушающих металл. Снижение давления в пластах требует использования химических реагентов и высокотемпературных жидкостей, что негативно сказывается на оборудовании", — поясняет профессор кафедры "Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы" института машиностроения ТГУ Михаил Выбойщик.

Учёные также учитывают перспективные методы добычи нефти, такие как закачка углекислого газа в скважины. Этот процесс ускоряет коррозию, что делает качество металла труб ещё более важным аспектом для стабильной работы нефтегазовой отрасли.