Подводный мир удивляет: тихоокеанский вулкан стал инкубатором для скатов

4:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые, изучающие древний подводный вулкан, расположенный вблизи тихоокеанского побережья Канады, выяснили, что он продолжает проявлять активность. Кроме того, исследователи обнаружили, что на этом участке находятся тысячи крупных яиц, принадлежащих редкому и малоизученному виду скатов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/53645196@N00/163211792/ by Olivier Cochard-Labbé, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ скат

С 2019 года команда специалистов из Министерства рыболовства и океанов Канады занимается изучением подводного вулкана, площадь которого составляет около 2000 квадратных километров. Он находится недалеко от побережья острова Ванкувер. До начала экспедиций ученые полагали, что вулкан давно потух, а воды вокруг него остыли и замерзли. Однако в ходе исследований выяснилось, что эта подводная гора, возвышающаяся на 1100 метров над морским дном, продолжает выбрасывать горячую воду. Эта жидкость, насыщенная минералами, создает благоприятные условия для существования глубоководных морских обитателей, среди которых преобладают кораллы.

Недавно ученые были поражены, обнаружив на вершине вулкана, на глубине около 1,5 километра, тихоокеанских белых скатов (Bathyraja spinosissima), которые откладывают там свои яйца. Точное количество яиц оценить сложно, но специалисты предполагают, что их число может достигать сотен тысяч или даже превышать миллион. Это открытие стало уникальным в своем роде.

Тихоокеанские белые скаты обитают в холодных водах Тихого океана, преимущественно вдоль побережья Северной Америки. Они относятся к числу самых глубоководных видов скатов, встречаясь на глубинах от 800 до 2900 метров, что объясняет их малоизученность. Некоторые особи, особенно взрослые самки, могут достигать длины до двух метров.

Одной из отличительных черт этого вида является необычно крупный размер яиц относительно тела ската. Яйца, обнаруженные на вершине вулкана, имеют диаметр около 50 сантиметров. Формирование таких больших яиц требует значительных энергетических затрат, но они обеспечивают эмбрионам больше питательных веществ, что повышает шансы на выживание молодняка.

В 2018 году ученые уже находили подобные яйца вблизи гидротермальных источников у Галапагосских островов, что позволило предположить, что самки скатов используют тепло вулканов для инкубации. Новые данные подтверждают эту гипотезу. Биолог Шерисс Дю Приз отметила, что развитие молодняка занимает около четырех лет, и теплая вода, вероятно, ускоряет этот процесс, увеличивая шансы на выживание. Кроме того, мелководная вершина подводной горы является относительно безопасным местом для роста молодых скатов, прежде чем они отправятся в более глубокие воды.

Яйца тихоокеанских белых скатов обычно имеют округлую или слегка овальную форму с плавными изгибами и закругленными краями, что может напоминать небольшие подушечки или равиоли.

Специалисты из Министерства рыболовства и океанов Канады не только подтвердили, что вулкан, ранее считавшийся потухшим, остается активным, но и отметили изобретательность тихоокеанских белых скатов. Крупные размеры яиц и их впечатляющее количество свидетельствуют о стратегии адаптации этого вида, направленной на выживание потомства в суровых условиях глубоководья.

Это открытие подчеркивает важность исследований подводного мира для понимания динамики морских экосистем и адаптации их обитателей. Оно также открывает новые горизонты для биологических и экологических исследований, особенно в таких экстремальных условиях, как подводные вулканы. В будущем подобные работы могут пролить свет на сложные взаимодействия между геологическими процессами и биоразнообразием, а также помочь в разработке мер по сохранению этих уязвимых экосистем в условиях глобальных экологических вызовов.

Уточнения

Белый скат — вид хрящевых рыб рода глубоководных скатов. Обитают в восточной и северо-западной частях Тихого океана. Встречаются на глубине до 2938 м. Их крупные, уплощённые грудные плавники образуют округлый диск со треугольным рылом.

