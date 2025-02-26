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Жёлтая миска против курицы: неожиданный выбор собак

Наука

Индийские бродячие собаки, похоже, отдают предпочтение жёлтому цвету. В ходе исследования они чаще выбирали миски солнечного оттенка, даже если в других мисках лежала еда. Этот феномен может быть связан с врождёнными особенностями восприятия цвета или ассоциациями с пищей.

Собака с игрушкой
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака с игрушкой

Предпочтение определённых цветов — распространённое явление среди животных. Оно влияет на их поведение, включая выбор партнёра и поиск пищи. Причины такого выбора могут быть как биологическими, так и обусловленными опытом. Цветовые предпочтения могут формироваться из-за того, что тот или иной оттенок символизирует в жизни животного.

Собаки обладают дихроматическим зрением: они различают только два основных цвета — жёлтый и синий, подобно людям с дальтонизмом на красный и зелёный. Однако ранее исследования сосредотачивались на способности собак отличать цвета после обучения. О том, какие цвета они предпочитают изначально, известно мало.

Учёные провели эксперимент с 458 уличными собаками в Калькутте и окрестностях. В первой серии тестов перед ними ставили три миски: жёлтую, синюю и серую. Иногда в них было одинаковое количество еды, а иногда они были пустыми. Большинство собак выбрало жёлтые миски более чем в половине случаев, тогда как синие и серые привлекали их менее чем в 25% случаев.

Далее исследователи, результаты которого опубликованы в Animal Cognition, попытались выявить вторичные предпочтения, предлагая собакам только синие и серые миски. Однако явной склонности к какому-либо из этих цветов не наблюдалось.

Чтобы исключить возможность того, что собаки ориентируются на запах мисок, их накрывали пурпурными пластиковыми ситами. Это позволяло животным чувствовать запах, но не видеть цвет. В результате собаки выбирали синие миски чуть чаще, но статистически значимого отличия от случайного выбора не выявили.

В последнем эксперименте исследователи попытались выяснить, что предпочтут собаки: цвет миски или пищевое вознаграждение. Им предложили пустые жёлтые миски и миски других цветов с лакомством — сырой курицей или печеньем. Несмотря на еду, собаки в 77-79% случаев по-прежнему направлялись к пустым жёлтым мискам.

Учёные пока не могут дать однозначный ответ, почему уличные собаки так тянутся к жёлтому. Возможно, этот цвет ассоциируется у них с едой, которую они находят в мусоре, или с сырым мясом и кровью, которые кажутся им жёлтоватыми.

Исследовательница Аниндита Бхадра из Индийского института научного образования и исследований предположила, что предпочтение могло закрепиться в ходе совместной эволюции собак и людей. В Индии в пище часто используются специи, такие как куркума, а отходы, которые едят бродячие собаки, имеют желтоватый оттенок.

Также возможно, что жёлтый цвет просто лучше выделяется на фоне окружающей среды. Учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, какое преимущество это предпочтение даёт собакам и почему оно появилось.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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