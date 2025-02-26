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Исследователи обнаружили потрясающий подводный ландшафт, жизнь там процветает в экстремальных условиях

Жизнь в экстремальных условиях: исследователи обнаружили потрясающий подводный ландшафт
0:54
Наука

В 2000 году исследователи обнаружили необычный подводный ландшафт недалеко от Срединно-Атлантического хребта.  Он расположен на глубине более 700 метров под водой,  жизнь там процветает в экстремальных условиях.

Вода
Фото: Веб-сайт НАСА
Вода

Это место является домом для удивительно большого количества различных живых организмов. Животные под водой адаптировались к экстремальным условиям.

По словам Уильяма Бразелтона, микробиолога, эта экосистема может быть сопоставима с экосистемами на спутниках Сатурна и Юпитера - Энцеладе и Европе. Эти небесные тела, имеющие подземные океаны, могут содержать аналогичные условия, способствующие зарождению жизни. Об этом пишет Futura.

Это открытие значительно расширяет количество сред, которые необходимо изучить в  поисках жизни во Вселенной.

Уточнения

Срединно-Атлантический хребет — крупный срединно-океанический хребет, область расхождения тектонических плит, расположенная на дне Атлантического океана.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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