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Масштабное расследование DGCCRF: упаковочные дефекты литиевых батареек угрожают здоровью детей

2:55
Наука

Обширное расследование, проведённое Главным управлением по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции, показало, что порядка двух третей проверенных упаковок литиевых батареек планшеточного типа представляют реальную угрозу для безопасности детей. В понедельник, 24 февраля 2025 года оно опубликовало результаты всеобъемлющего национального исследования, свидетельствующего о том, что из 21 проверенного продукта 14 имеют существенные недостатки в конструкции упаковки, способные привести к опасным последствиям, особенно для малышей.

литий-ионные батарейки
Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
литий-ионные батарейки

Проводившиеся испытания охватывали проверку устойчивости аккумуляторов и их упаковок к воздействию механических нагрузок — скручиванию, изгибу и разрыву. Литиевые батарейки планшеточного формата, размеры которых характеризуются преобладанием диаметра над высотой, играют ключевую роль в питании множества устройств: от пультов дистанционного управления до умных часов, калькуляторов и слуховых аппаратов. Именно такие элементы остаются неотъемлемой частью современной бытовой техники.

С 2023 года DGCCRF обращает повышенное внимание на продукцию с диаметрическими характеристиками не менее 16 мм, признанную особой зоной риска. Исследование охватило 81 предприятие и 31 бренд, включая как всемирно известные компании, так и товары частных торговых марок. В ходе проверки на 13 объектах выявлены нарушения, что привело к вынесению 11 предупреждений и 2 предписаний, а также оформлению административционных документов, акцентирующих серьёзность ситуации.

Особое внимание экспертов было сосредоточено на продукции, реализуемой через интернет-платформы. Анализ выявил, что с торговых площадок были удалены шесть проблемных ссылок, связанных с зарубежными продавцами. В ответ на данные факты DGCCRF инициировала ужесточение контроля, усиливая проверки на онлайн рынках, в особенности на китайских платформах, где соблюдение стандартов безопасности зачастую оставляет желать лучшего.

Ещё в прошлом году была запущена информационная кампания, направленная на повышение общественной осведомлённости о потенциальных рисках при проглатывании литиевых батареек. Онлайн-платформы отреагировали достаточно быстро, добровольно убрав с сайтов рекламу продукции, не отвечающей необходимым стандартам. Меры столь решительные объясняются тем, что попадание батареек в организм, особенно у детей, может стать причиной серьёзных осложнений — от ожогов пищевода до фатальных исходов.

Уточнения

Батарея (фр  batterie; уменьшительно — Батарейка) — несколько (два и более) соединённых параллельно или последовательно электрических элементов. Обычно под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электроэнергии или электрического тока.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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