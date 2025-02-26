Масштабное расследование DGCCRF: упаковочные дефекты литиевых батареек угрожают здоровью детей

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Обширное расследование, проведённое Главным управлением по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции, показало, что порядка двух третей проверенных упаковок литиевых батареек планшеточного типа представляют реальную угрозу для безопасности детей. В понедельник, 24 февраля 2025 года оно опубликовало результаты всеобъемлющего национального исследования, свидетельствующего о том, что из 21 проверенного продукта 14 имеют существенные недостатки в конструкции упаковки, способные привести к опасным последствиям, особенно для малышей.

Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ литий-ионные батарейки

Проводившиеся испытания охватывали проверку устойчивости аккумуляторов и их упаковок к воздействию механических нагрузок — скручиванию, изгибу и разрыву. Литиевые батарейки планшеточного формата, размеры которых характеризуются преобладанием диаметра над высотой, играют ключевую роль в питании множества устройств: от пультов дистанционного управления до умных часов, калькуляторов и слуховых аппаратов. Именно такие элементы остаются неотъемлемой частью современной бытовой техники.

С 2023 года DGCCRF обращает повышенное внимание на продукцию с диаметрическими характеристиками не менее 16 мм, признанную особой зоной риска. Исследование охватило 81 предприятие и 31 бренд, включая как всемирно известные компании, так и товары частных торговых марок. В ходе проверки на 13 объектах выявлены нарушения, что привело к вынесению 11 предупреждений и 2 предписаний, а также оформлению административционных документов, акцентирующих серьёзность ситуации.

Особое внимание экспертов было сосредоточено на продукции, реализуемой через интернет-платформы. Анализ выявил, что с торговых площадок были удалены шесть проблемных ссылок, связанных с зарубежными продавцами. В ответ на данные факты DGCCRF инициировала ужесточение контроля, усиливая проверки на онлайн рынках, в особенности на китайских платформах, где соблюдение стандартов безопасности зачастую оставляет желать лучшего.

Ещё в прошлом году была запущена информационная кампания, направленная на повышение общественной осведомлённости о потенциальных рисках при проглатывании литиевых батареек. Онлайн-платформы отреагировали достаточно быстро, добровольно убрав с сайтов рекламу продукции, не отвечающей необходимым стандартам. Меры столь решительные объясняются тем, что попадание батареек в организм, особенно у детей, может стать причиной серьёзных осложнений — от ожогов пищевода до фатальных исходов.

Уточнения

Батарея (фр batterie; уменьшительно — Батарейка) — несколько (два и более) соединённых параллельно или последовательно электрических элементов. Обычно под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электроэнергии или электрического тока.

