Газовый гигант и вода: ученые допускают возможность наличия воды на экзопланете TOI 4633c

Газовый гигант удивляет: на TOI 4633c может быть вода

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда астрономов недавно сделала открытие двойной звездной системы с планетами. Планета TOI 4633c по размеру похожа на Нептун. TOI 4633c требуется около 272 дней, чтобы совершить один полный оборот вокруг своей звезды, что делает ее планетой с относительно длинной орбитой. Ученые допускают возможность наличия воды на экзопланете TOI 4633c. Но учитывая, что планета относится к типу газовых гигантов, наличие воды на поверхности маловероятно.

Фото: Веб-сайт НАСА Газовый гигант

Отсутствие твердой поверхности и состав атмосферы, вероятно, делают планету непригодной для жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

Хотя TOI 4633с не пригодна для жизни, его уникальные характеристики и характеристики ее планетной системы дают ценные перспективы для понимания разнообразия планетных систем. Об этом пишет SciencePost.

TOI-4633c была обнаружена с помощью метода транзита, который измеряет небольшое падение яркости звезды, когда планета проходит перед ней

Уточнения

Газовые гиганты — планеты-гиганты, состоящие в основном из водорода и гелия.

