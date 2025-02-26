Лови волну: НАСА показало загадочные кадры космической "доски для серфинга", пролетающей у Луны

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно лунный орбитальный аппарат NASA (LRO) сделал удивительные снимки, на которых запечатлен объект, напоминающий доску для серфинга, пролетающий мимо Луны. В социальных сетях эти снимки вызвали бурные обсуждения и предположения о возможном близком столкновении. Однако NASA быстро развеяло все сомнения, объяснив, что на снимках запечатлен южнокорейский лунный орбитальный аппарат "Данури".

Фото: NASA by public domain Лунный корабль "Орион"

В декабре 2022 года южнокорейский лунный орбитальный аппарат "Данури", разработанный Корейским институтом аэрокосмических исследований, успешно вышел на лунную орбиту после четырехмесячного путешествия. Этот успех ознаменовал начало амбициозной программы Южной Кореи по исследованию дальнего космоса. Главной целью миссии "Данури" является изучение постоянно затененных лунных регионов на предмет наличия ледяных запасов.

Для выполнения этой задачи аппарат оснащен специальным прибором ShadowCam, разработанным NASA. Прибор, предназначенный для работы в условиях крайне низкой освещенности, в двадцать раз чувствительнее узкоугольной камеры, используемой на LRO.

Несколько дней назад LRO запечатлел "Данури" на своих снимках, когда два космических аппарата двигались по почти параллельным орбитам. На фотографиях объект выглядел как сигара или доска для серфинга. Однако, как известно, южнокорейский орбитальный аппарат имеет кубическую форму.

Такая деформация изображения объясняется разницей в скоростях двух космических аппаратов (около 11 500 километров в час). Несмотря на короткую экспозицию камеры LRO (всего 0,338 миллисекунды), быстро движущийся объект на снимках кажется растянутым в десять раз от своего реального размера.

Важно отметить высокую точность действий команды LRO в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде, которая смогла направить камеру в нужное место в нужное время.

Интересно, что весной этого года "Данури" также имел возможность сфотографировать LRO. Его прибор ShadowCam сделал снимок, когда корейский аппарат пролетал примерно в восемнадцати километрах над LRO.

В конечном счете, эта встреча LRO и "Данури", хотя и безобидная, демонстрирует, как обычные космические явления могут восприниматься необычно.

Уточнения

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — автоматическая межпланетная станция NASA, искусственный спутник Луны.

