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Тайны солнечных вспышек будут раскрыты: новый прибор с МКС раскроет их

3:28
Наука

Уже осенью 2025 года на Международную космическую станцию (МКС) планируется отправить уникальный прибор "Солнце-Терагерц". Он позволит ученым глубже изучить природу солнечных вспышек и предсказывать их появление, рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей ФИАН Владимир Махмутов.

Зонд у Солнца
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд у Солнца

Почему это важно

Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы энергии, способные повлиять на работу спутников, навигационных систем и даже на здоровье космонавтов. Чтобы научиться предсказывать их, необходимо исследовать терагерцовое излучение (от 1 до 10 ТГц). Однако атмосферные слои Земли практически полностью поглощают эти волны, поэтому наземные телескопы не могут их зафиксировать.

"Существует около пяти-шести теоретических моделей, пытающихся предсказать, каким будет спектр в этом диапазоне, но экспериментальные данные отсутствуют. Наш прибор как раз поможет восполнить этот пробел", — объясняет Махмутов.

Как устроен прибор

Аппаратура весом 47 кг включает восемь детекторов, каждый из которых работает в своем диапазоне частот (от 0,4 ТГц до 12 ТГц). Он будет установлен на поворотной платформе, автоматически следящей за положением Солнца. Ожидается, что осенью прибор доставят на МКС, а уже весной следующего года космонавты установят его снаружи модуля "Звезда". Сейчас прибор находится в Ракетно-космической корпорации "Энергия", где проходит подготовку к запуску.

Исследования даже в темноте

Даже во время орбитальной ночи, когда МКС оказывается в тени Земли и Солнце недоступно для наблюдений, прибор не остановит работу. Он будет фиксировать фоновое излучение из глубин космоса, что даст дополнительные данные для астрофизических исследований.

Прогнозирование вспышек — шаг к безопасности

По словам Махмутова, изучение терагерцового излучения поможет в защите космонавтов и спутников.

"Если мы сможем заранее определять мощные вспышки, это позволит прогнозировать, когда потоки солнечных протонов достигнут Земли. А значит, можно будет вовремя принять защитные меры", — подчеркнул он.

Солнечная активность становится все более актуальной темой, особенно на фоне планов по исследованию Луны и Марса. Чем лучше мы будем понимать процессы на Солнце, тем безопаснее станут будущие космические миссии.

Земные применения

Но не только космос может выиграть от этих исследований. Терагерцовое излучение уже сейчас рассматривается для множества практических применений:

  • Создание новых систем связи,
  • Использование в медицинской диагностике,
  • Улучшение систем безопасности и мониторинга.

"Терагерцевые волны безопасны для человека, в отличие от рентгена. Ведутся разработки по их применению в беспроводной высокоскоростной связи и других областях", — рассказал ученый.

Таким образом, запуск прибора "Солнце-Терагерц" — это не просто очередной научный эксперимент, а важный шаг к освоению солнечной активности, безопасности в космосе и технологическому развитию на Земле.

Уточнения

Герц (русское обозначение: Гц, международное обозначение: Hz) — единица частоты периодических процессов (например, колебаний) в Международной системе единиц (СИ) а также в системах единиц СГС и МКГСС.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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