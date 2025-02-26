Деменция отступает: известно магическое число минут активности

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Небольшая физическая активность способна значительно снизить вероятность развития деменции у пожилых людей. Недавнее исследование, проведённое специалистами из Школы общественного здравоохранения Блумберга при университете Джонса Хопкинса, показало, что даже минимальные регулярные нагрузки оказывают ощутимую пользу для мозга.

Фото: freepik пожилые люди

Люди старшего возраста, которые занимаются умеренной или интенсивной физической активностью хотя бы 35 минут в неделю, снижают риск развития деменции на 41%.

Чем больше человек двигается, тем меньше вероятность столкнуться с этим заболеванием.

Занятия спортом от 35 до 69,9 минут в неделю снижают риск деменции на 60%.

При физической активности от 70 до 139,9 минут в неделю риск снижается уже на 63%.

У людей, которые тренируются не менее 140 минут в неделю, вероятность развития деменции падает на 69%.

Исследование было основано на данных почти 90 000 взрослых жителей Великобритании, которые носили устройства для отслеживания своей активности. Сбор информации проводился в рамках проекта UK Biobank, а наблюдение за участниками длилось в среднем 4,4 года.

Британское Министерство здравоохранения и социальных служб рекомендует взрослым уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Хотя исследование не является клиническим испытанием, его результаты подтверждают гипотезу о том, что даже небольшие физические нагрузки могут способствовать снижению риска деменции.

Специалисты советуют рассматривать даже минимальную активность как первый шаг к более здоровому образу жизни и профилактике когнитивных нарушений.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Университе́т Джо́нса Хо́пкинса (иногда Гопкинса, англ. Johns Hopkins University) — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).

