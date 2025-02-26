Деменция отступает: известно магическое число минут активности

Небольшая физическая активность способна значительно снизить вероятность развития деменции у пожилых людей. Недавнее исследование, проведённое специалистами из Школы общественного здравоохранения Блумберга при университете Джонса Хопкинса, показало, что даже минимальные регулярные нагрузки оказывают ощутимую пользу для мозга.
Люди старшего возраста, которые занимаются умеренной или интенсивной физической активностью хотя бы 35 минут в неделю, снижают риск развития деменции на 41%.
Чем больше человек двигается, тем меньше вероятность столкнуться с этим заболеванием.
Занятия спортом от 35 до 69,9 минут в неделю снижают риск деменции на 60%.
При физической активности от 70 до 139,9 минут в неделю риск снижается уже на 63%.
У людей, которые тренируются не менее 140 минут в неделю, вероятность развития деменции падает на 69%.
Исследование было основано на данных почти 90 000 взрослых жителей Великобритании, которые носили устройства для отслеживания своей активности. Сбор информации проводился в рамках проекта UK Biobank, а наблюдение за участниками длилось в среднем 4,4 года.
Британское Министерство здравоохранения и социальных служб рекомендует взрослым уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Хотя исследование не является клиническим испытанием, его результаты подтверждают гипотезу о том, что даже небольшие физические нагрузки могут способствовать снижению риска деменции.
Специалисты советуют рассматривать даже минимальную активность как первый шаг к более здоровому образу жизни и профилактике когнитивных нарушений.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Университе́т Джо́нса Хо́пкинса (иногда Гопкинса, англ. Johns Hopkins University) — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).
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