Прорыв в косметологии: ученые нашли гормональный эликсир молодости

3:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Гормоны оказывают гораздо большее влияние на старение кожи, чем предполагалось ранее. Они влияют на образование морщин, потерю пигмента и общее состояние кожи.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Недавние исследования выявили ключевые гормоны, включая мелатонин и инсулиноподобный фактор роста 1, которые могут изменить подход к антивозрастным процедурам.

Ученые доказали, что гормоны играют важную роль в процессах старения кожи, что открывает новые перспективы в борьбе с морщинами, поседением волос и ухудшением общего состояния кожного покрова.

Если раньше в антивозрастном уходе за кожей в основном использовались ретиноиды и эстроген, то сейчас специалисты обращают внимание на более широкий спектр гормонов, влияющих на структуру кожи, ее пигментацию и упругость.

По данным исследования, опубликованного в последнем номере журнала Endocrine Reviews Эндокринологического общества, гормоны могут стать ключевым фактором в профилактике и лечении признаков старения, таких как морщины и поседение волос.

До настоящего времени в антивозрастной терапии активно использовались только несколько гормонов, среди которых ретиноиды (ретинол, третиноин) и эстроген, применяемый для лечения симптомов менопаузы. Новое исследование расширяет представления о гормональном влиянии на процессы старения кожи, выявляя дополнительные вещества с антивозрастными свойствами.

Ведущий автор исследования, доктор медицины Маркус Бём из Мюнстерского университета, объясняет: "Мы выявили основные гормональные механизмы, управляющие старением кожи. Они включают разрушение соединительной ткани, что приводит к появлению морщин, снижение жизнеспособности стволовых клеток и потерю пигмента, вызывающую поседение волос".

По его словам, некоторые гормоны, изученные в работе, обладают антивозрастным эффектом и могут быть использованы в будущем для замедления старения кожи.

Кожа является крупнейшим органом тела и подвергается как естественному старению (внутренние процессы), так и старению, вызванному внешними факторами, такими как солнечное излучение.

"Кожа не только является мишенью для множества гормонов, регулирующих процессы старения, но и сама по себе представляет собой крупнейший источник их производства за пределами эндокринных желез", — отмечает Бём.

Чтобы глубже понять связь между гормонами и старением кожи, исследователи изучили влияние инсулиноподобного фактора роста 1, гормона роста, эстрогенов, ретиноидов и мелатонина. Особый интерес представляет мелатонин, обладающий мощными антивозрастными свойствами. Это недорогая и хорошо переносимая молекула, которая действует как антиоксидант и регулятор митохондриального метаболизма.

Также ученые изучили влияние дополнительных гормонов, включая α-меланоцит-стимулирующий гормон (отвечающий за пигментацию кожи), окситоцин, эндоканнабиноиды (присутствующие в продуктах с КБД) и модуляторы рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом. Оказалось, что они могут защищать кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, и играть важную роль в процессе фотостарения.

Уточнения

Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1, соматомедин С, англ. insulin-like growth factor 1, IGF1) — белок из семейства инсулиноподобных факторов роста, по структуре и функциям похожий на инсулин.



Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

