Почему красный? Ученые провели новое исследование поверхности Марса, чтобы разгадать тайну его цвета

Характерный красный оттенок Марса, возможно, обусловлен не гематитом, как считалось ранее, а скорее ферригидритом - оксидом железа, для образования которого требуется вода. Об этом пишет Scitechdaily.
Используя комбинацию данных космических аппаратов и лабораторных экспериментов, исследователи предоставили доказательства того, что Марс заржавел раньше, чем считалось.
Предыдущие исследования оксида железа, входящего в состав марсианской пыли, не выявили никаких признаков наличия в ней воды. Исследователи пришли к выводу, что этот особый тип оксида железа, вероятно, представляет собой гематит, образовавшийся в сухих условиях.
Однако новый анализ данных с космических аппаратов в сочетании с новыми лабораторными методами показывает, что красный цвет Марса, вероятно, связан с оксидами железа, содержащими воду, известными как ферригидрит. Ферригидрит обычно быстро образуется при наличии холодной воды и, вероятно, образовался, когда на поверхности Марса была вода.
Адомас Валантинас, руководитель исследовательской группы, заявил, что ферригидрит, смешанный с базальтом, больше соответствует минералам, наблюдаемым космическими аппаратами на Марсе.
Недавно стало известно, что раньше Марс был настолько богат водой, что на нем были океаны.
На сегодняшний день межпланетные космические аппараты предоставили многочисленные свидетельства наличия воды на Марсе, начиная с миссии Маринер-9 в 1971 году.
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