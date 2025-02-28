Ясные дни оставляю ЭКО: как погода влияет на успех, и почему солнечные дети — лучшие

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало важной процедурой для пар, сталкивающихся с бесплодием. Однако часто процесс требует нескольких попыток для того, чтобы зачатие стало успешным. Важно не только здоровье пациентов, но и правильный выбор времени для проведения процедуры. Австралийские учёные недавно доказали, что успешность ЭКО зависит от времени забора яйцеклеток, и это открытие имеет большое значение для репродуктивной медицины.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оплодотворение

ЭКО и сезон: неожиданные выводы из новых исследований

Австралийские учёные из Мемориальной больницы Короля Эдуарда, во главе с Себастьяном Лизерсичем, изучили, как погодные условия и сезон влияют на успех ЭКО с замороженными яйцеклетками. В ходе исследования были проанализированы 3657 циклов ЭКО, проведённых в городе Перт. Ранее учёные не обращали внимания на связь между временем года и результатами процедуры. Теперь же они обратились к данным о замороженных яйцеклетках, что позволило получить новые результаты.

Как погода влияет на забор яйцеклеток

Исследование показало, что успешность ЭКО значительно зависит от солнечных дней. Если забор яйцеклеток проводился в ясные и солнечные дни, шансы на успех увеличивались на 28% по сравнению с пасмурными днями. При этом температура воздуха не оказывала заметного влияния. Также было замечено, что летние яйцеклетки приводили к успеху на 31%, а осенние — только на 26%.

Сезонность и ЭКО: данные из Бостона и Перта

Подобные исследования проводились и в других регионах мира, например, в Бостоне, где летом шансы на успех ЭКО оказались на 42% выше, чем зимой. Но в отличие от австралийских данных, в Бостоне температура оказывала влияние на результаты ЭКО, тогда как солнечный свет не сыграл существенной роли.

Причины сезонных изменений успеха ЭКО: что думают учёные

Ученые пока не могут точно объяснить, почему погода и время года влияют на успех процедуры. Одним из возможных объяснений является воздействие солнечных лучей, температуры и общего состояния организма женщины, которое может изменяться в зависимости от сезона. Впрочем, исследование показывает лишь статистическую связь, и, возможно, будущие исследования помогут точнее понять эту закономерность.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

