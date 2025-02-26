Секс на стороне не безопасен: новый штамм оспы стремительно распространяется половым путём

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В Республике Конго выявлен новый вариант оспы — Clade 1b. Вирус быстро мутирует и становится более заразным, что вызывает серьезные опасения среди ученых. В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант передается преимущественно через гетеросексуальные контакты, что меняет представление о механизмах распространения инфекции.

Фото: Wikimedia Commons by LaggedOnUser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ обезьяны, бонобо

Ранее Clade 1b встречался преимущественно в Конго и соседних странах, но теперь его следы обнаружены в Швеции и Таиланде. Это указывает на то, что вирусу удалось преодолеть границы и выйти на глобальный уровень. Специалисты предупреждают: если распространение не взять под контроль, заболевание может стать серьезной международной угрозой.

Исследования показывают, что вирус может повышать риск выкидыша у беременных женщин. Пока ученые продолжают изучать этот аспект, уже очевидно, что Clade 1b представляет собой серьезную опасность для уязвимых групп населения.

Для быстрого обнаружения заражений в Конго оперативно внедрен новый ПЦР-тест, способный с высокой точностью идентифицировать Clade 1b. Этот метод уже доказал свою эффективность и может стать ключевым инструментом для мониторинга инфекции.

Эксперты подчеркивают важность международного взаимодействия для контроля вспышек. Без четкой координации между странами и своевременного обмена данными сдержать распространение вируса будет сложно. Особенно важно учитывать распространение инфекции через работников секс-индустрии, поскольку они находятся в зоне повышенного риска.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции специалисты рекомендуют избегать тесных контактов в зонах повышенного риска, а также усиливать эпидемиологический контроль. Кроме того, путешественникам, направляющимся в регионы с высокой заболеваемостью, следует соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Уточнения

Респу́блика Ко́нго (фр. République du Congo), также Ко́нго-Браззави́ль — государство в Центральной Африке, бывшее колониальное владение Франции, с 1970 по 1991 года — Народная Республика Конго.



О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

