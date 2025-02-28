Запрещённое зачатие: почему США не дали шанс новой жизни

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Недавно мир облетела сенсационная новость: в Мексике появился на свет первый в мире ребёнок, рождённый благодаря технологии "трёх родителей". Этот метод был разработан для борьбы с опасными наследственными заболеваниями, но уже в августе 2016 года его запретили в США. Почему? Давайте разберёмся.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семья

Почему понадобился третий родитель

Мать мальчика была носительницей редкой генетической мутации, которая могла вызвать у ребёнка смертельный синдром Лея — болезнь, поражающую нервную систему. При этом сама женщина была здорова, но около четверти её митохондрий содержали повреждённые гены, что привело к трагическим потерям: четыре выкидыша и смерть двух детей.

Чтобы исключить риск передачи мутировавших митохондрий, учёные применили революционную методику: ДНК ребёнка была получена от его биологических родителей, а митохондриальная ДНК — от донора.

Что такое митохондрии и почему они важны

Митохондрии — это "энергетические станции" клетки. Они обеспечивают её энергией, синтезируя АТФ (аденозинтрифосфат). Особенность митохондрий в том, что они передаются только по материнской линии.

Хотя их геном содержит всего 37 генов (по сравнению с 20 000-25 000 генов в ядерной ДНК человека), мутации в этих крошечных органеллах могут приводить к тяжёлым заболеваниям.

Как создают ребёнка с ДНК трёх людей

Учёные применили методику "переноса материнского веретена".

Ядро из яйцеклетки матери пересадили в донорскую яйцеклетку, из которой предварительно удалили её собственное ядро.

Полученную яйцеклетку с новой генетической комбинацией оплодотворили сперматозоидом отца.

Из пяти созданных эмбрионов выжил только один. Именно он и был имплантирован в матку матери.

Таким образом, ребёнок унаследовал ядерную ДНК от родителей, а митохондрии — от донора.

Был ли он первым

Нет. В 90-х годах в США уже рождались дети с ДНК трёх родителей. Тогда применяли методику цитоплазматической замены, но у неё был серьёзный недостаток: в клетке оставались мутировавшие митохондрии матери, что могло снова привести к болезни.

Этот метод был запрещён Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Но доктор Джон Чжан пошёл дальше, предложив новый, более точный способ.

Почему технологию запретили

После успешных испытаний Чжан создал компанию Darwin Life, которая предлагала процедуру по цене $80 000-120 000, обещая помочь женщинам старше 40 лет родить здорового ребёнка. Однако FDA потребовало прекратить её продвижение, так как в США запрещены любые манипуляции с человеческими эмбрионами, если они могут привести к рождению ребёнка.

США пока медлят с легализацией. Зато в Великобритании методика официально разрешена, но только для женщин с высоким риском рождения детей с опасными митохондриальными заболеваниями.

Шаг к будущему или этическая ловушка

Технология может изменить судьбы тысяч семей, но её критики предупреждают: это лишь первый шаг к "дизайнерским детям". Если можно исправить генетические дефекты, что помешает родителям заказывать ребёнка с идеальным интеллектом или внешностью?

Уточнения

Зача́тие (от рус зачать, то есть начать) — возникновение беременности — «процесс, обусловленный актом оплодотворения», после которого «начинается развитие нового организма в теле матери, и следовательно наступает беременность».

