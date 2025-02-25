Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока кто-то выбирает семена в магазине, я просто открываю баночку с прошлогодними
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
11 зимних суперфудов, которые помогут оставаться бодрым и здоровым
Когда не лететь в Стамбул в 2025 году? Даты назвала трэвел-блогер
Полезные перекусы за 5 минут — дети в восторге, а вреда ноль
Диетолог развеяла миф о куриных яйцах: белые или коричневые полезнее?
Вы спасаете кожу, но убиваете океан: что не так с солнцезащитными кремами
ДНК Стоунхенджа: исчезновение строителей по следам генетических загадок
Что скрывают наши глаза? Дыхание и его влияние на зрачки

На Марсе есть океан с пляжами! Неожиданное открытие сделал китайский марсоход

1:10
Наука

Доказательства, что на Марсе действительно есть океан с пляжами, нашел китайский марсоход "Чжужун". Исследования проводили на равнине Утопия в северном полушарии Марса.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Там нашли осадочные отложения, появившиеся, как считают учёные, из-за волн древнего океана. У отложений есть структура, аналогичная структуре прибрежных отложений на нашей планете, сказано в материале научного исследования в журнале PNAS.

Сам факт существования этих отложений говорит о том, что на территории части Марса много времени был активный круговорот воды. Из-за этого росла береговая линия.

"Жизнь на Земле возникла в схожих условиях, что делает подобные отложения одним из самых перспективных регионов для поисков следов древней жизни", — отметил доцент Бенджамин Карденас.

В статье опубликована схема, где показано формирование наклонной местности в районе исследований. После изменения береговой линии, исчезновения жидкой воды и выветривания осадочные отложения оказались скрыты марсианским грунтом.

Уточнения

Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение!
Красота и стиль
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение! Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Ваше лицо скажет спасибо: правильный вечерний уход, который омолодит кожу
Красота и стиль
Ваше лицо скажет спасибо: правильный вечерний уход, который омолодит кожу Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Пока кто-то выбирает семена в магазине, я просто открываю баночку с прошлогодними
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
11 зимних суперфудов, которые помогут оставаться бодрым и здоровым
Когда не лететь в Стамбул в 2025 году? Даты назвала трэвел-блогер
Полезные перекусы за 5 минут — дети в восторге, а вреда ноль
Диетолог развеяла миф о куриных яйцах: белые или коричневые полезнее?
Вы спасаете кожу, но убиваете океан: что не так с солнцезащитными кремами
ДНК Стоунхенджа: исчезновение строителей по следам генетических загадок
Что скрывают наши глаза? Дыхание и его влияние на зрачки
Целебные свойства термальных вод: окунуться, чтобы возродиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.