На Марсе есть океан с пляжами! Неожиданное открытие сделал китайский марсоход

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Доказательства, что на Марсе действительно есть океан с пляжами, нашел китайский марсоход "Чжужун". Исследования проводили на равнине Утопия в северном полушарии Марса.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Там нашли осадочные отложения, появившиеся, как считают учёные, из-за волн древнего океана. У отложений есть структура, аналогичная структуре прибрежных отложений на нашей планете, сказано в материале научного исследования в журнале PNAS.

Сам факт существования этих отложений говорит о том, что на территории части Марса много времени был активный круговорот воды. Из-за этого росла береговая линия.

"Жизнь на Земле возникла в схожих условиях, что делает подобные отложения одним из самых перспективных регионов для поисков следов древней жизни", — отметил доцент Бенджамин Карденас.

В статье опубликована схема, где показано формирование наклонной местности в районе исследований. После изменения береговой линии, исчезновения жидкой воды и выветривания осадочные отложения оказались скрыты марсианским грунтом.

Уточнения

Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса.

