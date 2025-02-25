На Марсе есть океан с пляжами! Неожиданное открытие сделал китайский марсоход

Доказательства, что на Марсе действительно есть океан с пляжами, нашел китайский марсоход "Чжужун". Исследования проводили на равнине Утопия в северном полушарии Марса.
Там нашли осадочные отложения, появившиеся, как считают учёные, из-за волн древнего океана. У отложений есть структура, аналогичная структуре прибрежных отложений на нашей планете, сказано в материале научного исследования в журнале PNAS.
Сам факт существования этих отложений говорит о том, что на территории части Марса много времени был активный круговорот воды. Из-за этого росла береговая линия.
"Жизнь на Земле возникла в схожих условиях, что делает подобные отложения одним из самых перспективных регионов для поисков следов древней жизни", — отметил доцент Бенджамин Карденас.
В статье опубликована схема, где показано формирование наклонной местности в районе исследований. После изменения береговой линии, исчезновения жидкой воды и выветривания осадочные отложения оказались скрыты марсианским грунтом.
Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса.
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