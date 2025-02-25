Полюса дрейфуют: через сколько лет Северный полюс переместится в Россию?

Учёные разузнали, как полюса начали дрейфовать. Если раньше Северный магнитный полюс располагался в Канаде, то в 2005 году он покинул акваторию страны, периодически он был на суше, периодически был в воде, а сейчас движется к территории России, к Таймыру.
Южный полюс, как отметил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов, долгое время находится не в Антарктиде, а в Индийском океане.
"Если не изменятся направление движения и скорость перемещения Северного магнитного полюса, то Сибири, скорее всего, Таймыра полюс достигнет в середине XXI века. Через 30 лет он может находиться в России", — цитирует эксперта KP. RU.
Кстати, движение полюсов в 2025 году может ускориться.
Се́верный магни́тный по́люс — условная точка в северной полярной области земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено строго перпендикулярно поверхности.
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