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Чай против тяжёлых металлов: учёные раскрыли удивительные свойства напитка

2:30
Наука

Ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, что чай способен удалять ионы тяжелых металлов из воды, вступая с ними в химическую реакцию.

черный чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
черный чай

Бенджамин Шиндел, первый автор исследования, отметил, что хотя вопрос о полезности ароматизаторов в чае еще обсуждается, новое открытие предлагает альтернативное объяснение.

Исследование показало, что чашка черного чая, заваренная в течение пяти минут, снижает концентрацию ионов свинца в воде примерно на 15%. Хотя исследователи не изучали прямые последствия для здоровья, Шиндел предположил, что даже в странах с низким уровнем свинца в питьевой воде, как Великобритания, чай может оказывать небольшой положительный эффект.

Он также упомянул, что среди других исследований отмечается, что у людей, регулярно употребляющих чай, ниже риск инсульта, деменции и даже смертности. В статье, опубликованной в журнале ACS Food Science & Technology, команда исследователей подробно описала, как они заваривали чай в воде с известными концентрациями ионов тяжелых металлов и проверяли их уровень после разных периодов заваривания.

Результаты показали, что черный чай снижает концентрацию не только свинца, но и других протестированных ионов, таких как хром и кадмий. Долгое заваривание и высокая температура воды приводили к более значительному снижению ионов свинца. Кроме того, измельченный чай был более эффективен, чем цельные листья.

Исследователи также отметили, что черный, зеленый и белый чаи более эффективно снижали концентрацию ионов свинца, чем ромашковый, ройбуш и улун. Важно и то, из каких материалов сделаны пакетики для чая: целлюлозные пакетики способствовали снижению содержания свинца, в то время как хлопковые и нейлоновые — не оказывали такого эффекта.

Профессор Мишель Франкл, автор книги "Заваренный: химия чая", не участвовавшая в исследовании, предостерегла, что пить чай не следует рассматривать как решение проблемы с тяжелыми металлами в воде. Однако она отметила, что исследование открывает интересные направления для разработки устойчивых методов удаления загрязняющих веществ из воды, что крайне важно в ряде регионов мира, пишет The Guardian.

Уточнения

Ио́н (от др.-греч. ἰόν «идущее») — атом или соединение нескольких атомов, которое имеет положительный или отрицательный заряд.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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